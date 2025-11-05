Ілон Маск хоче керувати кліматом Землі: його супутники можуть вибирати, кому світитиме Сонце

Нещодавно генеральний директор SpaceX Ілон Маск виступив із планом того, як врятувати Землю від зміни клімату. Маск запропонував керувати кліматом за допомогою керованого угруповання супутників на орбіті Землі.

У своїй соцмережі X Ілон Маск запропонував план з порятунку людства від глобального потепління. Як виявилося, цей план включає в себе супутники на орбіті, пише Futurism.

"Велике угруповання супутників зі штучним інтелектом, що працюють на сонячній енергії, зможе запобігти глобальному потеплінню, вносячи невеликі корективи в кількість сонячної енергії, що досягає Землі", — написав Маск.

Наразі компанія Маска SpaceX володіє великим угрупованням супутників на орбіті, чисельність яких становить майже 9 тис. Вони поки не загороджують Сонце, але вже заважають астрономам, які ведуть спостереження за найдальшими куточками Всесвіту.

У соцмережі у Маска запитали, як такі супутники могли б регулювати кількість сонячної енергії, що досягає поверхні планети, при цьому не зруйнувавши остаточно клімат. І це не кажучи про можливі конфлікти, які можуть розпочатися через контроль над настільки потужним глобальним механізмом.

"Для запобігання глобальному потеплінню або, якщо вже на те пішло, глобальному похолоданню знадобляться лише незначні коригування. Земля вже багато разів перетворювалася на снігову кулю в минулому", — відповів Маск.

Концепція блокування Сонця для зміни клімату далеко не нова, вона відома, як сонячна геоінженерія. Ця ідея є предметом запеклих суперечок у науковому співтоваристві. Більшість експертів погоджуються, що така концепція цілком здійсненна, але неймовірно ризикована.

Проблема полягає в тому, що клімат на планеті — це дуже складна система, і блокування сонячного світла може призвести до непередбачуваних наслідків. Ще гірше те, що в разі провалу такої місії, повернути все назад не вийде.

Тому багато дослідників називають сонячну геоінженерію відчайдушним заходом.

Цього року вже розглядалися такі заходи, як засів хмар аерозолями, які можуть збільшити відбивну здатність хмар. Але поки що навіть невеликі експерименти не були схвалені.

Жодна з подібних ідей не включала в себе супутники з ШІ. У своєму пості Маск погодився з думкою про те, що це стало б ознакою так званої цивілізації Кардашева II типу. Тут мається на увазі гіпотетичний тип розвиненої цивілізації, яка здатна використовувати весь потенціал енергії Сонця, побудувавши навколо нього мегаструктуру.

Нагадаємо, геоінженерний проєкт міг випалити Європу, але його дивом скасували. Дослідники з'ясували, що "засолення" хмар над Атлантикою може призвести до катастрофічних наслідків.