Илон Маск хочет управлять климатом Земли: его спутники могут выбирать, кому будет светить Солнце

Недавно генеральный директор SpaceX Илон Маск выступил с планом того, как спасти Земли от изменения климата. Маск предложил управлять климатом с помощью управляемой группировки спутников на орбите Земли.

В своей соцсети X Илон Маск предложил план по спасению человечества от глобального потепления. Как оказалось, этот план включает в себя спутники на орбите, пишет Futurism.

«Большая группировка спутников с искусственным интеллектом, работающих на солнечной энергии, сможет предотвратить глобальное потепление, внося небольшие коррективы в количество солнечной энергии, достигающей Земли», — написал Маск.

На данный момент компания Маска SpaceX владеет обширной группировкой спутников на орбите, численность которых составляет почти 9 тыс. Они пока не загораживают Солнце, но уже мешают астрономам, которые ведут наблюдения за дальними уголками Вселенной.

В соцсети у Маска спросили, как такие спутники могли бы регулировать количество солнечной энергии, достигающей поверхности планеты, при этом не разрушив окончательно климат. И это не говоря о возможных конфликтах, которые могут начаться из-за контроля над столь мощным глобальным механизмом.

«Для предотвращения глобального потепления или, если уж на то пошло, глобального похолодания потребуются лишь незначительные корректировки. Земля уже много раз превращалась в снежный ком в прошлом», - ответил Маск.

Концепция блокировки Солнца для изменения климата далеко не нова, она известна, как солнечная геоинженерия. Эта идея является предметом ожесточенных споров в научном сообщества. Большинство экспертов соглашаются, что такая концепция вполне осуществима, но невероятно рискованна.

Проблема заключается в том, что климат на планете – это очень сложная система, и блокирование солнечного света может привести к непредвиденным последствиям. Еще хуже то, что в случае провала такой миссии, вернуть все назад не получится.

Поэтому многие исследователи называют солнечную геоинженерию отчаянной мерой.

В этом году уже рассматривались такие меры, как засев облаков аэрозолями, которые могут увеличить отражающую способность облаков. Но пока даже небольшие эксперименты не были одобрены.

Ни одна из подобных идей не включала в себя спутники с ИИ. В своем посте Маск согласился с мнением о том, что это стало бы признаком так называемой цивилизации Кардашева II типа. Тут имеется в виду гипотетический тип развитой цивилизации, которая способна использовать весь потенциал энергии Солнца, построив вокруг него мегаструктуру.

Напомним, геоинженерный проект мог выжечь Европу, но его чудом отменили. Исследователи выяснили, что "засоление" облаков над Атлантикой может привести к катастрофическим последствиям.