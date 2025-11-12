Маск заявил, что люди смогут загружать свое сознание в андроидов Optimus (видео)

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск считает, что в роботов Optimus основанной им компании Tesla можно будет "загружать" сознание людей. По его мнению, это станет возможным менее чем через 20 лет.

На вопрос о возможности "загрузить" в Optimus человеческое сознание Илон Маск ответил на встрече акционеров компании Tesla 6 ноября. Он отметил, что это не станет доступным сразу, однако в будущем с помощью технологии Neuralink можно будет получать "ментальные снимки" людей и загружать их в тела роботов.

"Конечно, вы не будете полностью тем же самым. Вы станете немного другим, потому что будете находиться в теле робота, и "снимок разума" не будет точным", — пояснил Маск.

Он выразил убеждение, что в какой-то момент люди точно получат возможность "загружать" себя в тела роботов. При этом "снимок сознания" будет достаточно близким к оригинальной человеческой личности, однако все же робот не станет тем самым человеком.

"Он, вероятно, будет достаточно близким, но не совсем таким же. С другой стороны, являетесь ли вы тем же человеком, которым были пять лет назад? Нет, многое меняется", — отметил миллиардер.

Напомним, в октябре Илон Маск намекнул, что хочет создать собственную миллионную армию из роботов-гуманоидов Tesla Optimus. миллиардер сообщал, что "серийный прототип" Optimus будет готов к началу следующего года, а начало производства планируется к концу 2026-го.

4 ноября Илон Маск заявил, что хочет управлять климатом Земли с помощью спутников и спасти человечество от глобального потепления.

Также в ноябре Маск анонсировал "незабываемую" презентацию первой летающей машины, которая может состояться до конца 2025 года.