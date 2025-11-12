Маск заявив, що люди зможуть завантажувати свою свідомість в андроїдів Optimus (відео)

Американський підприємець, мільярдер Ілон Маск вважає, що в роботів Optimus заснованої ним компанії Tesla можна буде "завантажувати" свідомість людей. На його думку, це стане можливим менш ніж за 20 років.

На питання про можливість "завантажити" в Optimus людську свідомість Ілон Маск відповів на зустрічі акціонерів компанії Tesla 6 листопада. Він зазначив, що це не стане доступним одразу, проте в майбутньому за допомогою технології Neuralink можна буде отримувати "ментальні знімки" людей і завантажувати їх в тіла роботів.

"Звичайно, ви не будете цілком тим самим. Ви станете трохи іншим, тому що перебуватимете в тілі робота, і "знімок розуму" не буде точним", — пояснив Маск.

Він висловив переконання, що в якийсь момент люди точно отримають змогу "завантажувати" себе в тіла роботів. При цьому "знімок свідомості" буде досить близьким до оригінальної людської особистості, проте все ж робот не стане тією самою людиною.

"Він, ймовірно, буде досить близьким, але не зовсім таким самим. З іншого боку, чи є ви тією самою людиною, якою були п'ять років тому? Ні, багато чого змінюється", — зауважив мільярдер.

Нагадаємо, у жовтні Ілон Маск натякнув, що хоче створити власну мільйонну армію з роботів-гуманоїдів Tesla Optimus. мільярдер повідомляв, що "серійний прототип" Optimus буде готовий до початку наступного року, а початок виробництва планується до кінця 2026-го.

4 листопада Ілон Маск заявив, що хоче керувати кліматом Землі за допомогою супутників і врятувати людство від глобального потепління.

Також у листопаді Маск анонсував "незабутню" презентацію першою летючої машини, яка може відбутися до кінця 2025 року.