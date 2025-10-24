Маск натякнув на створення власної армії з мільйона роботів-гуманоїдів Tesla Optimus (відео)

Гендиректор Tesla Ілон Маск задумався про те, щоб з електромобілів повністю переорієнтуватися на виробництво людиноподібних роботів Optimus.

Плани в нього амбітні — створити щонайменше мільйон гуманоїдів. Ці слова прозвучали під час телефонної конференції Tesla, присвяченій результатам третього кварталу, повідомляє Wired.

"Якщо ми створимо цю армію роботів, чи зможу я, принаймні, якось вплинути на неї? Не контроль, а сильний вплив... Мені некомфортно створювати цю армію роботів, якщо в мене немає сильного впливу", — запитав він інвесторів, яким раніше пригрозив, що піде, якщо вони не погодяться виплатити йому трильйон доларів.

Безпрецедентний пакет, голосування щодо якого відбудеться наступного місяця, може зробити і без того найбагатшу людину у світі першим трильйонером упродовж наступного десятиліття — за умови, що Tesla досягне разючих показників, включно з 20 мільйонами постачань автомобілів, мільйоном роботаксі та мільйоном людиноподібних роботів Optimus.

Роботів уже активно використовують у США та інших країнах

Аналітики зазначають, що останнім часом увага Маска була зосереджена саме на роботах, а неодноразове використання слова "армія" впадає в око, натякаючи на те, що робота в кінцевому підсумку можна буде використовувати як зброю.

Досі маркетинг компанії пропонував більш приземлені та орієнтовані для дому варіанти використання роботів. Згідно з початковою заявою Tesla у 2022 році, Optimus був розроблений для того, щоб "робити все, чого не хочуть робити люди", таким способом наближаючи так звану "епоху достатку".

Спочатку Optimus замислювався як помічник по дому

За 3,5 роки після першого анонсу Optimus компанія так і не наростила виробництво свого двоногого гуманоїда, зіткнувшись із серйозними виробничими труднощами.

За наявними даними, цього року Tesla значно відстає від заявленої Маском мети з виробництва 5000 роботів Optimus, не кажучи вже про його обіцянки виробляти по 100 000 штук на місяць "до наступного року".

Коли компанія планує випустити свій мільйонний Optimus, залишається абсолютно незрозумілим, що свідчить про те, що майбутнє, в якому Маск контролюватиме так звану "армію роботів", поки що дуже далеке.

Тим часом Маск нарощує ставки. Минулого місяця він заявив, що цілих 80% вартості його виробника електромобілів припадатимуть на роботів Optimus. Не виключено, що компанія в майбутньому і зовсім готова відмовитися від виробництва автомобілів.

Tesla планує максимально наростити виробництво роботів

За словами мільярдера, Tesla підготує "серійний прототип" Optimus до початку наступного року, а виробництво розпочнеться до кінця 2026 року.

