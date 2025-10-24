Маск намекнул на создание собственной армии из миллиона роботов-гуманоидов Tesla Optimus (видео)

Гендиректор Tesla Илон Маск задумался о том, чтобы с электромобилей полностью переориентироваться на производство человекоподобных роботов Optimus.

Планы у него амбициозные – создать не менее миллиона гуманоидов. Эти слова прозвучали во время телефонной конференции Tesla, посвященной результатам третьего квартала, сообщает Wired.

"Если мы создадим эту армию роботов, смогу ли я, по крайней мере, как-то повлиять на нее? Не контроль, а сильное влияние… Мне некомфортно создавать эту армию роботов, если у меня нет сильного влияния", – спросил он инвесторов, которым ранее пригрозил, что уйдет, если они не согласятся выплатить ему триллион долларов.

Беспрецедентный пакет, голосование по которому состоится в следующем месяце, может сделать и без того самого богатого человека в мире первым триллионером в течение следующего десятилетия — при условии, что Tesla достигнет впечатляющих показателей, включая 20 миллионов поставок автомобилей, миллион роботакси и миллион человекоподобных роботов Optimus.

Роботы уже активно используются в США и других странах

Аналитики отмечают, что в последнее время внимание Маска было сосредоточено именно на роботах, а неоднократное использование слова "армия" бросается в глаза, намекая на то, что робота в конечном итоге можно будет использовать в качестве оружия.

До сих пор маркетинг компании предлагал более приземленные и ориентированные для дома варианты использования роботов. Согласно первоначальному заявлению Tesla в 2022 году, Optimus был разработан для того, чтобы "делать все, чего не хотят делать люди", тем самым приближая так называемую "эпоху изобилия".

Изначально Optimus задумывался как помощник по дому

За 3,5 года после первого анонса Optimus компания так и не нарастила производство своего двуногого гуманоида, столкнувшись с серьезными производственными трудностями.

По имеющимся данным, в этом году Tesla значительно отстает от заявленной Маском цели по производству 5000 роботов Optimus, не говоря уже о его обещаниях производить по 100 000 штук в месяц "к следующему году".

Когда компания планирует выпустить свой миллионный Optimus, остается совершенно неясным, что говорит о том, что будущее, в котором Маск будет контролировать так называемую "армию роботов", пока еще очень далеко.

Тем временем Маск наращивает ставки. В прошлом месяце он заявил, что целых 80% стоимости его производителя электромобилей будут приходиться на роботов Optimus. Не исключено, что компания в будущем и вовсе готова отказаться от производства автомобилей.

Tesla планирует максимально нарастить производство роботов

По словам миллиардера, Tesla подготовит "серийный прототип" Optimus к началу следующего года, а производство начнется к концу 2026 года.

