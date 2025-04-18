Восстание роботов откладывается: Илон Маск не может создать Optimus без Китая

Эксперты по робототехнике утверждают, что планы миллиардера начать массовое производство роботов Tesla Optimus за 20 тысяч долларов, откладывается из-за торговой войны Дональда Трампа.

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Об этом пишет SCMP.

Маск обещал наладить производство роботов и сделать их недорогими

Волны обостряющейся торговой войны между Китаем и США теперь добрались и до зарождающейся отрасли гуманоидной робототехники, угрожая сорвать смелую идею Tesla по массовому производству робота Optimus.

Аналитики предупреждают, что амбициозная цель компании — удержать стоимость производства робота на уровне 20 000 долларов США — может оказаться недостижимой без доступа к обширной и экономически эффективной цепочке поставок Китая.

"План Tesla по массовому производству Optimus, скорее всего, будет приостановлен", — сказал Сюй Сюэчэн, ведущий научный сотрудник Центра инноваций гуманоидных роботов Zhejiang в Нинбо.

Многие основные компоненты гуманоидных роботов, разработанных такими компаниями, как Tesla и Figure, включая внешние части, приводы, сочленения и шарико-винтовые передачи, в основном закупаются у поставщиков из Китая.

Зарубежные компании, занимающиеся производством гуманоидов, пока не импортируют большие объемы продукции из Китая, поскольку они все еще находятся в процессе разработки рыночного продукта, но когда они начнут массовое производство, им, возможно, придется полагаться на налаженную китайскую цепочку поставок оборудования, на которое приходится львиная доля стоимости робота.

По словам Сюй, китайские приводы необязательно являются самыми передовыми, однако производственная экосистема страны очень развита, а годы жесткой конкуренции привели к снижению цен при сохранении высокого качества.

"Такое преимущество в поставках по сути незаменимо", — заявил он, отметив, что ценовой ориентир Tesla в 20 000 долларов США в ближайшей перспективе кажется маловероятным.

Робот Tesla Optimus — это революционная идея в секторе человекоподобных роботов, центральный элемент футуристического видения генерального директора Tesla Илона Маска. Он заявил, что компания намерена произвести тысячи единиц "Оптимусов" в 2025 году, а в следующем году планирует значительно увеличить производство.

В отчете о доходах компании в начале этого года Маск предсказал, что производство Optimus в конечном итоге превысит 1 миллион единиц в год. Он выразил уверенность в том, что себестоимость производства робота упадет ниже 20 000 долларов США.

Маск обещал наладить производство роботов Фото: Скриншот

Однако он не учитывал торговую войну между США и Китаем, так что теперь если робота даже начнут массово производить, то он точно будет дороже.

Аналитики говорят, что точную долю деталей, произведенных в Китае, в общей стоимости Optimus узнать невозможно, но Хэ Лян, основатель и председатель Yunmu Intelligent Manufacturing, производителя человекоподобных роботов из Сучжоу, подсчитал, что по крайней мере две трети компонентов Tesla зависят от китайских поставщиков.

Впрочем, производство китайских роботов также зависит от поставок из США таких компонентов, как чипы, вычислительные модули и датчики.

Напомним, ограничения, введенные Китаем на экспорт редкоземельных элементов в США, включают ресурсы, критически важные для авионики, что может нанести удар по американским планам по созданию самолета шестого поколения F-47.