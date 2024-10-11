Бармены, танцоры, друзья: Илон Маск показал в деле роботов Optimus за $20 000 (видео)

Андроидов пустили побродить среди людей и взаимодействовать с ними. Впрочем, возможности роботов не очень впечатлили.

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Компания Tesla, основанная Илоном Маском, представила человекообразных роботов Optimus одновременно с новым автомобилем Robovan на мероприятии Robotaxi Event 2024. Подробности события передает издание Business Today.

Илон Маск пообещал, что роботы Optimus смогут делать практически все. В качестве доказательства Tesla показала ролик, где гуманоиды подают напитки людям за столом, забирают посылки, оставленные на крыльце, поливают цветы, играют с детьми, протирают стол, а также достают из багажника пакет с продуктами.

"Он может быть учителем или нянчить ваших детей. Он может выгуливать вашу собаку, стричь ваш газон, ходить за продуктами, просто быть вашим другом, подавать напитки, все, что вы можете придумать, он сделает", — заверил Илон Маск.

Бизнесмен сделал весьма оптимистичные прогнозы о будущем Optimus, назвав его самым значимым продуктом из когда-либо созданных Tesla. По его словам, компания произведет миллионы единиц, предположив, что широкое внедрение Optimus может улучшить экономический результат на два порядка и устранит нищету. Роботов собираются продавать по цене от 20 000 до 30 000 долларов, но пока только в долгосрочной перспективе.

На мероприятии группа роботов Optimus вышла из-за кулис к толпе. Однако они выполняли лишь самые простые действия: помахивания руками, удержание стаканов со льдом и раздача небольших подарочных пакетов. Один Optimus играл с посетителями в "камень-ножницы-бумагу", в то время как другие танцевали внутри закрытой беседки. Один из роботов также станцевал по просьбе посетительницы.

Проект Optimus впервые представили в 2021 году, и с тех пор значительно продвинулся. На первой презентации это был человек в костюме робота, теперь же это, очевидно, настоящие и довольно автономные машины. В 2022 году Tesla продемонстрировала первый рабочий прототип, показав серьезность своей разработки.

В начале 2024 года Tesla показала видео с роботом Optimus, который складывал футболки. Зрители заметили, что машиной управлял человек на заднем плане, а значит ее нельзя назвать автономной, как об этом заявлял Илон Маск. Миллиардер вскоре признался, что пока робот не может справляться с такой задачей сам и не готов к коммерческому запуску, но в будущем еще многому научится.