Бармени, танцюристи, друзі: Ілон Маск показав у ділі роботів Optimus за $20 000 (відео)

Андроїдів пустили побродити серед людей і взаємодіяти з ними. Утім, можливості роботів не дуже вразили.

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Компанія Tesla, заснована Ілоном Маском, представила людиноподібних роботів Optimus одночасно з новим автомобілем Robovan на заході Robotaxi Event 2024. Подробиці події передає видання Business Today.

Ілон Маск пообіцяв, що роботи Optimus зможуть робити практично все. Як доказ, Tesla показала ролик, де гуманоїди подають напої людям за столом, забирають посилки, залишені на ґанку, поливають квіти, граються з дітьми, протирають стіл, а також дістають із багажника авто пакет із продуктами.

"Він може бути вчителем або няньчити ваших дітей. Він може вигулювати вашу собаку, стригти ваш газон, ходити за продуктами, просто бути вашим другом, подавати напої, все, що ви можете придумати, він зробить", — запевнив Ілон Маск.

Бізнесмен зробив вельми оптимістичні прогнози про майбутнє Optimus, назвавши його найбільш значущим продуктом з коли-небудь створених Tesla. За його словами, компанія виробить мільйони одиниць, припустивши, що широке впровадження Optimus може поліпшити економічний результат на два порядки і усуне злидні. Роботів збираються продавати за ціною від 20 000 до 30 000 доларів, але поки тільки в довгостроковій перспективі.

На заході група роботів Optimus вийшла з-за лаштунків до натовпу. Однак вони виконували лише найпростіші дії: помахування руками, утримання склянок з льодом і роздача невеликих подарункових пакетів. Один Optimus грав із відвідувачами в "камінь-ножиці-папір", тоді як інші танцювали всередині закритої альтанки. Один із роботів також станцював на прохання відвідувачки.

Проєкт Optimus уперше презентували 2021 року, і відтоді він значно просунувся. На першій презентації це була людина в костюмі робота, тепер же це, вочевидь, справжні й доволі автономні машини. У 2022 році Tesla продемонструвала перший робочий прототип, показавши серйозність своєї розробки.

На початку 2024 року Tesla показала відео з роботом Optimus, який складав футболки. Глядачі помітили, що машиною керувала людина на задньому плані, а значить її не можна назвати автономною, як про це заявляв Ілон Маск. Мільярдер незабаром зізнався, що поки робот не може справлятися з таким завданням сам і не готовий до комерційного запуску, але в майбутньому ще багато чому навчиться.