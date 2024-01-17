Автономний бот Optimus виявився підробкою: Ілон Маск зізнався в "обмані" (відео)

Співробітники Tesla похвалилися новими вміннями робота, але виявилося, що поки він не може працювати без допомоги людини.

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Днями Ілон Маск, глава компанії Tesla, опублікував у соцмережі X (раніше Твіттер) ролик, головним героєм якого став андроїд Optimus. Робот моторно складав футболку, чим здивував безліч глядачів, проте все виявилося не так вже й чарівно. Юзер Х із ніком TeslaLisa помітив підступ.

Відео з "Оптимусом", який дістає з кошика футболку і складає її на столі так само вправно, як це робить людина, розлетілося багатьма пабліками і ЗМІ. Але один дуже уважний глядач помітив, що пристроєм керує людина, а це означає, що робота не можна вважати автономним.

Користувач запитав у Маска в коментарях, чи правда, що андроїд автономний, чи ним все ж керують, вказавши на те, що оператор, який знімав Optimus, якось дивно рухає однією рукою.

Бізнесмен через кілька хвилин відповів, що робот Optimus насправді не здатний складати футболки самостійно, але запевнив, що в майбутньому таке завдання буде йому під силу. Це свідчить про те, що бот ще не готовий до комерційного запуску і йому ще багато чому належить навчитися.

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Нагадаємо, що і під час презентації концепції "Оптимус" 2021 року Ілон Маск схитрував, показавши глядачам не робота, а актора, переодягненого в костюм, що нагадує зовнішнім виглядом дизайн майбутньої машини. Тоді мільярдер зазначив, що мріє створити універсального робота, не обмеженого певними завданнями. Згідно з його задумом, робот від Tesla зможе автономно переміщатися серед людей і використовувати вже наявні інструменти завдяки рукам, схожим на людські.

Пізніше було презентовано самого робота з корпусом без "обшивки". Він пройшовся сценою, помахав публіці рукою і навіть трохи станцював. За словами Ілона Маска, під час цієї демонстрації бот уперше пересувався без страхувальних опор, і він боявся, що Optimus може впасти, але все обійшлося.

Раніше ми писали про те, що робот Optimus не становитиме небезпеки для людей — така опція закладена від самого початку, оскільки його швидкість становить лише 5 км/год. Він не зможе підняти дорослого чоловіка або жінку вагою понад 65 кг, оскільки вага, яку він переносить, дорівнює 20 кг.