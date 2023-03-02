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Діджитал

Tesla показала робота Optimus. Андроїд не небезпечний, адже від нього можна відбитися (відео)

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Фото: Tesla | Робот Optimus може збирати своїх "побратимів"

Оскільки Ілон Маск побоюється "самостійності" ШІ, його робот отримав функції захисту від "бунту".

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У День інвестора, який сьогодні провела компанія Tesla на своєму заводі в Техасі (США), був представлений робот Optimus, повідомляє Slashgear. Андроїд вміє не тільки ходити і носити предмети, але навіть робити прості операції зі збирання таких же роботів, як він.

Ілон Маск стверджує, що його робот матиме функцію самонавчання, як і личить справжньому роботу на основі ШІ, адже щоразу перепрограмувати його та вносити зміни – непросте завдання. На думку Маска, такі роботи як Оптімус можуть вплинути на світ і навіть підвищити ВВП країни. Загалом Ілон стверджує, що соціуму рано чи пізно доведеться інтегрувати роботів у свою спільноту і звикнути до них.

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Маск вважає, що роботи знайдуть своє місце у соціумі
Фото: Tesla

Щодо безпеки співіснування роботів і людей, то, за словами Маска, він серйозно ставиться до цієї проблеми. Мільярдер неодноразово стверджував, що до поширення ШІ слід ставитися з великою обережністю. І хоча його Optimus вміє збирати подібних до себе роботів, Макс стверджує, що зробив ряд глобальних обмежувальних заходів для нього.

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Щоб робот не "збунтувався" Ілон Маск зробив ряд обмежень для нього
Фото: Tesla

Наприклад, Optimus не зможе наздогнати свою "жертву" – його швидкість лише 5 км/год. Робот не зможе підняти дорослого чоловіка або жінку вагою більше 65 кг, а віднести і зовсім не зможе — вага доступна для Optimus, щоБ переносити, дорівнює 20 кг. Сам робот не такий важкий – важить близько 56 кг і його легко можна збити з ніг у разі небезпеки або просто втекти від андроїда швидким кроком.

Презентація робота Optimus від Tesla

Раніше Фокус писав, що в Україні можливо з'явиться супутниковий інтернет від іншого оператора на заміну Starlink від Ілона Маска.