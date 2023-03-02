В Україні може з'явитися супутниковий інтернет від іншого оператора, — ЗМІ

Можливо, в Україну зайде компанія OneWeb, яка становитиме конкуренцію Starlink.

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Міжнародна компанія Veon, яка володіє оператором "Київстар", підписала договір із супутниковим сервісом OneWeb на інтеграцію його послуг із наземними мережами "Київстар", повідомляє Reuters. Це буде перша кросмережа в нашій країні такого формату, кажуть експерти.

Результатом підписанням договору стане те, що інтеграція супутникового зв'язку та мобільних мереж стане доступною не лише в Україні, а й у Казахстані та Пакистані, стверджують аналітики. Така конвергенція допоможе забезпечити безперервний зв'язок у районах бойових чи стихійних лих.

Наразі немає жодних коментарів ні від Veon, ні від OneWeb, ні від урядів України, але офіційне підтвердження має з'явитися найближчим часом.

[ + – ] OneWeb забезпечує супутниковий зв'язок на навколоземній орбіті Фото: Скриншот

Британська компанія OneWeb запускає свої супутники зв'язку за допомогою SpaceX і має близько 650 низькоорбітальних апаратів, проте планує збільшити їхню кількість. Три роки тому уряд Великобританії врятував OneWeb від банкрутства, ставши міноритарним власником, вклавши в неї понад пів мільярда доларів. Співвласником незабаром стане французька Eutelsat, але всі рішення залишаться за британським урядом, що гарантує відсутність скандалів і істерик, як у випадку з Маском і його Starlink.

Французи та британці хочуть об'єднати свої зусилля, щоб якнайшвидше скласти конкуренцію Starlink і Amazon на ринку супутникового інтернету.

Раніше Фокус писав, що до скандалу навколо використання Starlink в Україні втрутився уряд США.