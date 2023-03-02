В Украине может появиться спутниковый Интернет от другого оператора, - СМИ

Возможно, в Украину зайдет компания OneWeb, которая составит конкуренцию Starlink.

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Международная компания Veon, которая владеет оператором "Киевстар", подписала договор со спутниковым сервисом OneWeb на интеграцию его услуг c наземными сетями "Киевстар", сообщает Reuters. Эта будет первая кросс-сеть в нашей стране такого формата, говорят эксперты.

Результатом подписанием договора станет то, что интеграция спутниковой связи и мобильных сетей станет доступной не только в Украине, но и в Казахстане и Пакистане, утверждают аналитики. Такая конвергенция поможет обеспечить беспрерывную связь в районах боевых или стихийных бедствий.

На данный момент нет никаких комментариев ни от Veon, ни от OneWeb, ни от правительств Украины, но официальное подтверждение должно появиться в ближайшее время.

[ + – ] OneWeb обеспечивает спутниковую связь на околоземной орбите Фото: Скриншот

Британская компания OneWeb запускает свои спутники связи с помощью SpaceX и имеет около 650 низкоорбитальных аппаратов, однако планирует увеличить их количество. Три года назад правительство Великобритании спасло OneWeb от банкротства став миноритарным владельцем, вложив в нее более полумиллиарда долларов. Совладельцем вскоре станет французская Eutelsat, но все решения останутся за британским правительством, что гарантирует отсутствие скандалов и истерик, как в случае с Маском и его Starlink.

Французы и британцы ходят объединить свои усилия, чтобы как можно скорее составить конкуренцию Starlink и Amazon на рынке спутникового Интернета.

Ранее Фокус писал, что в скандал вокруг использования Starlink в Украине вмешалось правительство США.