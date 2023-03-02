Tesla показала робота Optimus. Андроид не опасен, ведь от него можно отбиться (видео)

Поскольку Илон Маск опасается "самостоятельности" ИИ, его робот получил функции защиты от "бунта".

Related video

В "День инвестора", который сегодня провела компания Tesla на своем заводе в Техасе (США), был представлен робот Optimus, сообщает Slashgear. Андроид умеет не только ходить и носить предметы, но даже проделывать простые операции по сборке таких же роботов, как он.

Илон Маск утверждает, что его робот будет иметь функцию самообучения, как и подобает настоящему роботу на основе ИИ, ведь каждый раз перепрограммировать его и вносить изменения – непростая задача. По мнению Маска, такие роботы как Оптимус, могут оказать огромное влияние на мир и даже повысить ВВП страны. В целом, Илон утверждает, что социуму рано или поздно придется интегрировать роботов в свое сообщество и привыкнуть к ним.

[ + – ] Маск считает, что роботы найдут свое место в социуме Фото: Tesla

Что касается безопасности сосуществования роботов и людей, то, по словам Маска, он серьезно относится к этой проблеме. Миллиардер не раз утверждал, что к распространению ИИ следует относиться с большой осторожностью. И хотя его Optimus умеет собирать подобных себе роботов, Макс утверждает, что предпринял ряд глобальных ограничительных мер для него.

[ + – ] Чтобы робот не "взбунтовался" Илон Маск предпринял ряд ограничений для него Фото: Tesla

Например, Optimus не сможет догнать свою "жертву" – его скорость всего 5 км/ч. Робот не сможет поднять взрослого мужчину или женщину весом более 65 кг, а унести и вовсе не сможет – переносимый вес доступный для Optimus равен 20 кг. Сам робот не такой уж тяжелый – весит около 56 кг и его легко можно сбить с ног в случае опасности или попросту убежать от андроида быстрым шагом.

[ + – ] Презентация робота Optimus от Tesla

Ранее Фокус писал, что в Украине, возможно, появится спутниковый интернет от другого оператора на замену Starlink от Илона Маска.