Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Диджитал

Автономный бот Optimus оказался подделкой: Илон Маск сознался в "обмане" (видео)

Optimus Tesla, робот, робот Optimus, Optimus, оптимус
Фото: Tesla | Робот-андроид Optimus от Tesla

Сотрудники Tesla похвастались новыми умениями робота, но оказалось, что пока он не может работать без помощи человека.

Related video

На днях Илон Маск, глава компании Tesla, опубликовал в соцсети X (ранее Твиттер) ролик, главным героем которого стал андроид Optimus. Робот проворно складывал футболку, чем удивил множество зрителей, однако все оказалось не так уж и волшебно. Юзер Х с ником TeslaLisa заметил подвох.

Видео с "Оптимус", который достает из корзины футболку и складывает ее на столе так же умело, как это делает человек, разлетелось по многим пабликам и СМИ. Но один очень внимательный зритель заметил, что устройством управляет человек, а это значит, что робота нельзя считать автономным.

Пользователь спросил у Маска в комментариях, правда ли, что андроид автономен, или им все же управляют, указав на то, что оператор, снимавший Optimus, как-то странно двигает одной рукой.

Бизнесмен через несколько минут ответил, что робот Optimus на самом деле не способен складывать футболки самостоятельно, но заверил, что в будущем такая задача будет ему под силу. Это говорит о том, что бот еще не готов к коммерческому запуску и ему еще многому предстоит научиться.

Важно
Google написала "Конституцию для роботов", чтобы предотвратить убийства людей машинами

Напомним, что и во время презентации концепции "Оптимус" в 2021 году, Илон Маск схитрил, показав зрителям не робота, а актера, переодетого в костюм, напоминающий внешним видом дизайн будущей машины. Тогда миллиардер отметил, что мечтает создать универсального робота, не ограниченного определенными задачами. Согласно его задумке, робот от Tesla сможет автономно перемещаться среди людей и использовать уже существующие инструменты благодаря рукам, похожим на человеческие.

Позже был презентован сам робот с корпусом без "обшивки". Он прошелся по сцене, помахал публике рукой и даже немного станцевал. По словам Илона Маска, в ходе этой демонстрации бот впервые передвигался без страхующих опор, и он боялся, что Optimus может упасть, но все обошлось.

Ранее мы писали о том, что робот Optimus не будет представлять опасность для людей — такая опция заложена изначально, так как его скорость составляет всего 5 км/ч. Он не сможет поднять взрослого мужчину или женщину весом более 65 кг, так как переносимый вес равен 20 кг.