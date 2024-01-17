Автономный бот Optimus оказался подделкой: Илон Маск сознался в "обмане" (видео)

Сотрудники Tesla похвастались новыми умениями робота, но оказалось, что пока он не может работать без помощи человека.

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На днях Илон Маск, глава компании Tesla, опубликовал в соцсети X (ранее Твиттер) ролик, главным героем которого стал андроид Optimus. Робот проворно складывал футболку, чем удивил множество зрителей, однако все оказалось не так уж и волшебно. Юзер Х с ником TeslaLisa заметил подвох.

Видео с "Оптимус", который достает из корзины футболку и складывает ее на столе так же умело, как это делает человек, разлетелось по многим пабликам и СМИ. Но один очень внимательный зритель заметил, что устройством управляет человек, а это значит, что робота нельзя считать автономным.

Пользователь спросил у Маска в комментариях, правда ли, что андроид автономен, или им все же управляют, указав на то, что оператор, снимавший Optimus, как-то странно двигает одной рукой.

Бизнесмен через несколько минут ответил, что робот Optimus на самом деле не способен складывать футболки самостоятельно, но заверил, что в будущем такая задача будет ему под силу. Это говорит о том, что бот еще не готов к коммерческому запуску и ему еще многому предстоит научиться.

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Напомним, что и во время презентации концепции "Оптимус" в 2021 году, Илон Маск схитрил, показав зрителям не робота, а актера, переодетого в костюм, напоминающий внешним видом дизайн будущей машины. Тогда миллиардер отметил, что мечтает создать универсального робота, не ограниченного определенными задачами. Согласно его задумке, робот от Tesla сможет автономно перемещаться среди людей и использовать уже существующие инструменты благодаря рукам, похожим на человеческие.

Позже был презентован сам робот с корпусом без "обшивки". Он прошелся по сцене, помахал публике рукой и даже немного станцевал. По словам Илона Маска, в ходе этой демонстрации бот впервые передвигался без страхующих опор, и он боялся, что Optimus может упасть, но все обошлось.

Ранее мы писали о том, что робот Optimus не будет представлять опасность для людей — такая опция заложена изначально, так как его скорость составляет всего 5 км/ч. Он не сможет поднять взрослого мужчину или женщину весом более 65 кг, так как переносимый вес равен 20 кг.