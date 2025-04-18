Повстання роботів відкладається: Ілон Маск не може створити Optimus без Китаю

Експерти з робототехніки стверджують, що плани мільярдера почати масове виробництво роботів Tesla Optimus за 20 тисяч доларів, відкладається через торгову війну Дональда Трампа.

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Про це пише SCMP.

Маск обіцяв налагодити виробництво роботів і зробити їх недорогими

Хвилі торговельної війни між Китаєм і США, що загострюється, тепер дісталися і до галузі гуманоїдної робототехніки, що зароджується, погрожуючи зірвати сміливу ідею Tesla з масового виробництва робота Optimus.

Аналітики попереджають, що амбітна мета компанії — утримати вартість виробництва робота на рівні 20 000 доларів США — може виявитися недосяжною без доступу до великого й економічно ефективного ланцюжка поставок Китаю.

"План Tesla з масового виробництва Optimus, найімовірніше, буде припинено", — сказав Сюй Сюечен, провідний науковий співробітник Центру інновацій гуманоїдних роботів Zhejiang у Нінбо.

Багато основних компонентів гуманоїдних роботів, розроблених такими компаніями, як Tesla і Figure, включно із зовнішніми частинами, приводами, зчленуваннями і шарико-гвинтовими передачами, здебільшого закуповують у постачальників із Китаю.

Зарубіжні компанії, що займаються виробництвом гуманоїдів, поки що не імпортують великі обсяги продукції з Китаю, оскільки вони все ще перебувають у процесі розроблення ринкового продукту, але коли вони розпочнуть масове виробництво, їм, можливо, доведеться покладатися на налагоджений китайський ланцюжок поставок устаткування, на яке припадає левова частка вартості робота.

За словами Сюй, китайські приводи необов'язково є найпередовішими, проте виробнича екосистема країни дуже розвинена, а роки жорсткої конкуренції призвели до зниження цін при збереженні високої якості.

"Така перевага в постачанні, по суті, незамінна", — заявив він, зазначивши, що ціновий орієнтир Tesla у 20 000 доларів США в найближчій перспективі здається малоймовірним.

Робот Tesla Optimus — це революційна ідея в секторі людиноподібних роботів, центральний елемент футуристичного бачення генерального директора Tesla Ілона Маска. Він заявив, що компанія має намір виготовити тисячі одиниць "Оптимусів" у 2025 році, а наступного року планує значно збільшити виробництво.

У звіті про доходи компанії на початку цього року Маск передбачив, що виробництво Optimus в кінцевому підсумку перевищить 1 мільйон одиниць на рік. Він висловив упевненість у тому, що собівартість виробництва робота впаде нижче 20 000 доларів США.

Маск обіцяв налагодити виробництво роботів Фото: Скриншот

Однак він не враховував торговельну війну між США і Китаєм, тож тепер якщо робота навіть почнуть масово виробляти, то він точно буде дорожчим.

Аналітики кажуть, що точну частку деталей, вироблених у Китаї, у загальній вартості Optimus дізнатися неможливо, але Хе Лян, засновник і голова Yunmu Intelligent Manufacturing, виробника людиноподібних роботів із Сучжоу, підрахував, що принаймні дві третини компонентів Tesla залежать від китайських постачальників.

Утім, виробництво китайських роботів також залежить від постачань зі США таких компонентів, як чипи, обчислювальні модулі та датчики.

Нагадаємо, обмеження, введені Китаєм на експорт рідкоземельних елементів до США, включають ресурси, критично важливі для авіоніки, що може завдати удару по американських планах зі створення літака шостого покоління F-47.