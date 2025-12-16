Маск встановив історичний рекорд за розміром капіталу: скільки грошей має бізнесмен

Ілон Маск став першою в історії людиною, чиї статки перевищили 600 млрд доларів. Він встановив світовий рекорд та наближається до позначки в 1 трильйон доларів.

Цьому сприяло стрімке зростання оцінки його компанії SpaceX, пише Forbes.

"Ілон Маск зробив ще один гігантський крок до того, щоб стати першим трильйонером у світі. На початку цього місяця компанія SpaceX, що виробляє ракети, випустила тендерну пропозицію, оцінивши компанію в 800 мільярдів доларів… Це збільшує статки Маска, якому належить приблизно 42% SpaceX, на 168 мільярдів доларів до приблизно 677 мільярдів доларів", — йдеться у матеріалі.

Журналісти зазначили, що ніхто інший ніколи не мав статків, які б перевищували принаймні 500 мільярдів доларів.

Видання підкреслило, що частка Маска в SpaceX оцінена в 336 мільярдів доларів та зараз є його найціннішим активом.

Відео дня

Крім того, частка Маска в Tesla (12%) коштує 197 мільярдів доларів, а його компанія xAI Holdings, що займається штучним інтелектом, веде переговори про залучення нового фінансування з оцінкою у 230 мільярдів.

"Forbes оцінює, що Маск володіє 53% акцій xAI Holdings вартістю 60 мільярдів доларів", — зазначено у статті.

Нагадаємо, у листопаді Маск заявив, що люди зможуть завантажувати свою свідомість в андроїдів Optimus.

Фокус також писав про те, що Ілон Маск запропонував розпустити ЄС після штрафу в 120 млн євро.