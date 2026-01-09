Колишній дівчині Ілона Маска обмежили акаунт у його соцмережі X після гучного скандалу

Колишня партнерка Ілона Маска втратила можливість монетизувати свій контент у його соціальній мережі після того, як публічно розкритикувала чатбот Grok за створення змінених зображень із її зображенням.

Політична стратегиня Ешлі Сент-Клер, яка припинила стосунки з Маском після народження їхньої дитини у 2024 році, заявила, що прихильники бізнесмена використовували Grok для створення принизливих візуальних матеріалів. За її словами, штучний інтелект також змінював старі фотографії, зроблені ще в її дитинстві, пише Daily Star.

Про це стало відомо на тлі заяви благодійної організації, яка повідомила, що її аналіз виявив реалістичні зображення з ознаками серйозних порушень, що, ймовірно, були створені за допомогою Grok. Чатбот доступний через платформу X, раніше відому як Twitter.

Сент-Клер опублікувала в X повідомлення про те, що її монетизацію та авторські виплати було призупинено. Також платформа скасувала її платну підписку та прибрала верифікаційну позначку.

Відео дня

За словами Сент-Клер, жодних офіційних пояснень від платформи вона не отримала.

Вона наголосила, що публікувала змінені зображення виключно з метою звернути увагу адміністрації платформи та домогтися їх видалення. Водночас, за її словами, рішення X полягало не лише у припиненні виплат, а й у повному скасуванні преміум-статусу без пояснень.

Скандал навколо чатботу Grok

Чатбот Grok останнім часом опинився під критикою з боку політиків у різних країнах після повідомлень про використання інструменту для створення змінених зображень людей у принизливих та неприйнятних контекстах.

Сент-Клер, яка повідомила, що придбала річну підписку у серпні минулого року, стала однією з найактивніших критиків цієї практики. Зокрема, вона заявила про створення зображення з її участю без її згоди.

В інтерв’ю британським медіа вона розповіла, що сприйняла ситуацію як форму переслідування та наголосила на ключовому значенні згоди у використанні зображень людей, особливо якщо йдеться про неповнолітніх.

За даними журналістів, одне зі змінених зображень Сент-Клер, створене на основі фото, зробленого в підлітковому віці, перебувало у відкритому доступі близько 12 годин і було видалене лише після звернення медіа до платформи X.

Платна підписка в X дозволяє авторам отримувати частку доходів платформи від підписників. Водночас правила сервісу передбачають, що верифікаційна позначка може бути видалена в будь-який момент без попередження у разі порушення правил.

Сент-Клер почала публічно говорити про проблему в неділю після того, як про ситуацію їй повідомили знайомі.

Також одна мешканка Великої Британії розповіла, що за допомогою інструментів штучного інтелекту зловмисники створили понад 100 змінених зображень із її участю менш ніж за тиждень.

Політика компанії xAI забороняє створення контенту з використанням образів дітей у неприйнятному контексті, однак не містить чітких обмежень щодо створення змінених зображень дорослих.

Британський медіарегулятор Ofcom заявив, що терміново зв’язався з платформою X через ситуацію та розслідує повідомлення про створення змінених зображень людей за допомогою Grok.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У грудні 2025 року Маск встановив історичний рекорд за розміром капіталу: скільки грошей має бізнесмен.

У листопаді Маск заявив, що люди зможуть завантажувати свою свідомість в андроїдів Optimus.

Фокус також писав про те, що Ілон Маск запропонував розпустити ЄС після штрафу в 120 млн євро.