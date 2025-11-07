Миллиарды пользователей под угрозой: как Meta зарабатывает на мошеннической рекламе, — Reuters

В конце прошлого года Meta прогнозировала, что в 2024 году будет получать 16 миллиардов долларов от рекламы мошеннических и запрещенных товаров. Это составляет около 10% общего годового дохода компании.

В течение как минимум трех лет Meta не могла обнаружить и остановить лавину рекламы, которая подвергала миллиарды пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp на мошеннические схемы электронной коммерции и инвестирования, незаконные онлайн-казино и продажу запрещенных медицинских изделий, сообщает Reuters со ссылкой на архив ранее неизвестных документов.

Согласно документу от декабря 2024 года, в среднем компания ежедневно показывает пользователям своих платформ примерно 15 миллиардов мошеннических объявлений "с повышенным риском". Речь идет о публикациях, которые имеют явные признаки мошенничества.

Відео дня

Другой документ, рассмотренный журналистами, показывает, что Meta зарабатывает около 7 миллиардов долларов годового дохода от этой категории мошеннической рекламы каждый год. Значительная часть мошенничества происходила от маркетологов, которые действовали достаточно подозрительно, чтобы их заметили внутренние системы безопасности компании.

При этом источники указывают на то, что Meta блокирует рекламодателей только тогда, когда ее автоматизированные системы прогнозируют, что маркетологи как минимум на 95% уверены в мошенничестве. Если уровень уверенности ниже, но рекламодатель все еще считается вероятным мошенником, компания просто взимает более высокие тарифы на рекламу.

Важно

Камера или микрофон: как популярное приложение шпионит за пользователями

Также сообщается, что пользователи, которые нажимают на мошенническую рекламу, вероятно, будут видеть ее чаще. Это обусловлено системой персонализации Meta, которая пытается показывать рекламу на основе интересов пользователя.

Эксперт по вопросам мошенничества и бывший следователь по безопасности Meta Сандип Абрахам отметил, что получение компанией доходов из источников, которые, по ее мнению, совершают мошенничество, свидетельствует об отсутствии регуляторного надзора за рекламной индустрией.

Что говорят в Meta

Представитель Meta Энди Стоун заявил, что документы, на которые ссылаются журналисты, "представляют выборочный взгляд, искажающий подход Meta к мошенничеству и аферам". По его словам, внутренняя оценка по 10% дохода от мошенничества и другой запрещенной рекламы, была "приблизительной и чрезмерно инклюзивной".

"Оценка была проведена для подтверждения наших запланированных инвестиций в добропорядочность, в частности в борьбу с мошенничеством и аферами, что мы и сделали. Мы агрессивно боремся с мошенничеством и аферами, потому что люди на наших платформах не хотят этого контента, законные рекламодатели не хотят его видеть, и мы тоже", — сказал Стоун.

Представитель компании отметил, что за последние 18 месяцев было уменьшено количество сообщений пользователей о мошеннической рекламе во всем мире на 58%, а за 2025 год уже удалено более 134 миллионов единиц мошеннического рекламного контента.

Напомним, сервис Gmail подвергся масштабной кибератаке, которая могла оставить незащищенными учетные записи 183 миллионов пользователей.

Фокус также сообщал, что в Украине наблюдается новая волна фишинговых сообщений от имени популярных мобильных операторов.