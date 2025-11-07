Мільярди користувачів під загрозою: як Meta заробляє на шахрайській рекламі, – Reuters

Наприкінці минулого року Meta прогнозувала, що у 2024 році отримуватиме 16 мільярдів доларів від реклами шахрайських та заборонених товарів. Це дорівнює близько 10% загального річного доходу компанії.

Протягом щонайменше трьох років Meta не могла виявити та зупинити лавину реклами, яка наражала мільярди користувачів Facebook, Instagram та WhatsApp на шахрайські схеми електронної комерції та інвестування, незаконні онлайн-казино та продаж заборонених медичних виробів, повідомляє Reuters з посиланням на архів раніше невідомих документів.

Згідно з документом від грудня 2024 року, в середньому компанія щодня показує користувачам своїх платформ приблизно 15 мільярдів шахрайських оголошень "з підвищеним ризиком". Йдеться про публікації, які мають явні ознаки шахрайства.

Інший документ, розглянутий журналістами, показує, що Meta заробляє близько 7 мільярдів доларів річного доходу від цієї категорії шахрайської реклами щороку. Значна частина шахрайства походила від маркетологів, які діяли достатньо підозріло, щоб їх помітили внутрішні системи безпеки компанії.

При цьому джерела вказують на те, що Meta блокує рекламодавців лише в тоді, коли її автоматизовані системи прогнозують, що маркетологи щонайменше на 95% впевнені у шахрайстві. Якщо рівень впевненості нижчий, але рекламодавець все ще вважається ймовірним шахраєм, компанія просто стягує вищі тарифи на рекламу.

Також повідомляється, що користувачі, які натискають на шахрайську рекламу, ймовірно, бачитимуть її частіше. Це зумовлено системою персоналізації Meta, яка намагається показувати рекламу на основі інтересів користувача.

Експерт з питань шахрайства та колишній слідчий з безпеки Meta Сандіп Абрахам зазначив, що отримання компанією доходів з джерел, які, на її думку, скоюють шахрайство, свідчить про відсутність регуляторного нагляду за рекламною індустрією.

Що кажуть в Meta

Речник Meta Енді Стоун заявив, що документи, на які посилаються журналісти, "представляють вибірковий погляд, який спотворює підхід Meta до шахрайства та афер". За його словами, внутрішня оцінка щодо 10% доходу від шахрайства та іншої забороненої реклами, була "приблизною та надмірно інклюзивною".

"Оцінку було проведено для підтвердження наших запланованих інвестицій у доброчесність, зокрема у боротьбу з шахрайством та аферами, що ми й зробили. Ми агресивно боремося з шахрайством та аферами, тому що люди на наших платформах не хочуть цього контенту, законні рекламодавці не хочуть його бачити, і ми також", — сказав Стоун.

Представник компанії наголосив, що за останні 18 місяців було зменшено кількість повідомлень користувачів про шахрайську рекламу в усьому світі на 58% , а за 2025 рік вже видалено понад 134 мільйони одиниць шахрайського рекламного контенту.

