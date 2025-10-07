Камера чи мікрофон: як популярний додаток шпигує за користувачами

Багато хто опинявся в ситуації, коли ти поговорив про щось зі знайомим, а потім інтернет підсовує тобі рекламу якраз того продукту, про який йшлося. Природно, відразу припускаєш, що за тобою стежать соцмережі.

Підозри у шпигунстві давно лунали на адресу Facebook та Instagram, пише The Sun. Мовляв, приховане стеження дозволяє додаткам Meta показувати вам релевантну рекламу. Але керівництво Instagram заявляє, що це міф, і насправді застосунку не потрібно вдаватися до якихось шпигунських хитрощів.

Instagram не потребує використання вашого мікрофона, оскільки він і так чудово може таргетувати на вас рекламу. "Можливо, ви натиснули на щось пов'язане або навіть шукали цей продукт в інтернеті на веб-сайті, і це було ще до того, як у вас відбулася розмова", — пояснює голова Instagram Адам Моссері.

При цьому він наголосив, що додаток не стежить ні за камерою, ні за мікрофоном вашого смартфона. А ось якщо за телефоном дійсно стежать, то його акумулятор розряджається дуже швидко, — зверніть увагу на маленький індикатор у верхній частині екрана, який сигналізує про активність мікрофона.

Ще Meta може просто вважати, що ви зацікавлені в якомусь продукті. Але тут теж справа не в стеженні — ви можете просто розділяти інтереси ваших друзів, і раніше вони шукали в інтернеті те, що мережа намагається рекламувати вам.

До того ж, ви могли побачити рекламу ще до розмови з другом, самі того не усвідомлюючи. І потім реклама змусила вас заговорити про продукт, — а не навпаки.

Зрештою, збіг може бути просто випадковим, наполягає Адам Моссері. І зазначив, що користувачі можуть до кінця йому не повірити, і він до цього готовий.

