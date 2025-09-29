Видаліть скоріше: безкоштовні VPN-додатки можуть "зливати" інформацію про вас

Віртуальні приватні мережі (VPN), з одного боку, зручні, особливо коли треба обійти обмеження в інтернеті. Але, з іншого боку, вони можуть просто шпигувати за користувачами.

Особливо гостро питання безпеки стоїть у зв'язку з безкоштовними китайськими VPN-додатками для Apple, пише slashgear.com. Припускають, що вони "зливають" конфіденційні дані самому китайському уряду. Причому більше десятка таких додатків продовжують працювати в App Store, іноді зі зміненими назвами. Як зазначає видання, станом на вересень 2025 року в Apple App Store доступні такі китайські VPN:

X-VPN — Super VPN & Best Proxy

Ostrich VPN — Proxy Master

VPN Proxy Master — Super VPN

Turbo VPN Private Browser

VPNIFY — Безлімітний VPN

VPN Proxy OvpnSpider

WireVPN — Fast VPN & Proxy

Now VPN — найкращий VPN проксі

Speedy Quark VPN — VPN Proxy

Best VPN Proxy AppVPN

iSharkVPN — Secure & Fast VPN (раніше Wirevpn — Secure & Fast VPN)

Pearl VPN

HulaVPN Pro — Fast Secure VPN

Wiresocks — Secure & Privacy.

Тож вибирати VPN-провайдера треба уважно. Тим паче, що це досить складне завдання, адже кінцеві власники безкоштовних VPN часто приховані. Також слід перевірити дозволи додатка, щоб оцінити типи інформації, до яких він отримуватиме доступ.

Ще треба врахувати, що безкоштовний VPN може принести вам так звані приховані витрати — тобто, "розплатитися" ви можете вразливістю своїх даних. Видання наводить слова фахівця компанії BeyondTrust Джеймса Мода: "Якщо ви не платите за продукт, то продуктом є ви".

