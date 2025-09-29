Видаліть скоріше: безкоштовні VPN-додатки можуть "зливати" інформацію про вас
Віртуальні приватні мережі (VPN), з одного боку, зручні, особливо коли треба обійти обмеження в інтернеті. Але, з іншого боку, вони можуть просто шпигувати за користувачами.
Особливо гостро питання безпеки стоїть у зв'язку з безкоштовними китайськими VPN-додатками для Apple, пише slashgear.com. Припускають, що вони "зливають" конфіденційні дані самому китайському уряду. Причому більше десятка таких додатків продовжують працювати в App Store, іноді зі зміненими назвами. Як зазначає видання, станом на вересень 2025 року в Apple App Store доступні такі китайські VPN:
- X-VPN — Super VPN & Best Proxy
- Ostrich VPN — Proxy Master
- VPN Proxy Master — Super VPN
- Turbo VPN Private Browser
- VPNIFY — Безлімітний VPN
- VPN Proxy OvpnSpider
- WireVPN — Fast VPN & Proxy
- Now VPN — найкращий VPN проксі
- Speedy Quark VPN — VPN Proxy
- Best VPN Proxy AppVPN
- iSharkVPN — Secure & Fast VPN (раніше Wirevpn — Secure & Fast VPN)
- Pearl VPN
- HulaVPN Pro — Fast Secure VPN
- Wiresocks — Secure & Privacy.
Тож вибирати VPN-провайдера треба уважно. Тим паче, що це досить складне завдання, адже кінцеві власники безкоштовних VPN часто приховані. Також слід перевірити дозволи додатка, щоб оцінити типи інформації, до яких він отримуватиме доступ.
Ще треба врахувати, що безкоштовний VPN може принести вам так звані приховані витрати — тобто, "розплатитися" ви можете вразливістю своїх даних. Видання наводить слова фахівця компанії BeyondTrust Джеймса Мода: "Якщо ви не платите за продукт, то продуктом є ви".
Раніше стало відомо, що шахраї можуть вкрасти дані картки через смартфон. Проблема стає особливо актуальною в сезон відпусток, коли люди багато подорожують і часто користуються відкритими мережами Wi-Fi.
Ще повідомлялося, що шахраї винайшли дуже підступний метод для крадіжки особистих даних. Наприклад, вони можуть використовувати для прикриття сайт самого ФБР.