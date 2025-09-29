Удалите поскорее: бесплатные VPN-приложения могут "сливать" информацию о вас

Виртуальные частные сети (VPN), с одной стороны, удобны, особенно когда надо обойти ограничения в интернете. Но, с другой стороны, они могут просто шпионить за пользователями.

Особенно остро вопрос безопасности стоит в связи с бесплатными китайскими VPN-приложениями для Apple, пишет slashgear.com. Предполагают, что они "сливают" конфиденциальные данные самому китайскому правительству. Причем больше десятка таких приложений продолжают работать в App Store, иногда с измененными названиями. Как отмечает издание, по состоянию на сентябрь 2025 года в Apple App Store доступны такие китайские VPN:

X-VPN – Super VPN & Best Proxy

Ostrich VPN – Proxy Master

VPN Proxy Master – Super VPN

Turbo VPN Private Browser

VPNIFY – Unlimited VPN

VPN Proxy OvpnSpider

WireVPN – Fast VPN & Proxy

Now VPN – Best VPN Proxy

Speedy Quark VPN – VPN Proxy

Best VPN Proxy AppVPN

iSharkVPN – Secure & Fast VPN (formerly Wirevpn – Secure & Fast VPN)

Pearl VPN

HulaVPN Pro – Fast Secure VPN

Wiresocks – Secure & Privacy.

Так что выбирать VPN-провайдера надо внимательно. Тем более, что это довольно сложная задача, ведь конечные владельцы бесплатных VPN часто скрыты. Также следует проверить разрешения приложения, чтобы оценить типы информации, к которым оно будет получать доступ.

Еще надо учесть, что бесплатный VPN может принести вам так называемые скрытые расходы – то есть, "расплатиться" вы можете уязвимостью своих данных. Издание приводит слова специалиста компании BeyondTrust Джеймса Мода: "Если вы не платите за продукт, то продуктом являетесь вы".

