Удалите поскорее: бесплатные VPN-приложения могут "сливать" информацию о вас

Не все VPN-сервисы одинаково полезны | Фото: Unsplash

Виртуальные частные сети (VPN), с одной стороны, удобны, особенно когда надо обойти ограничения в интернете. Но, с другой стороны, они могут просто шпионить за пользователями.

Особенно остро вопрос безопасности стоит в связи с бесплатными китайскими VPN-приложениями для Apple, пишет slashgear.com. Предполагают, что они "сливают" конфиденциальные данные самому китайскому правительству. Причем больше десятка таких приложений продолжают работать в App Store, иногда с измененными названиями. Как отмечает издание, по состоянию на сентябрь 2025 года в Apple App Store доступны такие китайские VPN:

  • X-VPN – Super VPN & Best Proxy 
  • Ostrich VPN – Proxy Master
  • VPN Proxy Master – Super VPN
  • Turbo VPN Private Browser
  • VPNIFY – Unlimited VPN
  • VPN Proxy OvpnSpider
  • WireVPN – Fast VPN & Proxy
  • Now VPN – Best VPN Proxy
  • Speedy Quark VPN – VPN Proxy
  • Best VPN Proxy AppVPN
  • iSharkVPN – Secure & Fast VPN (formerly Wirevpn – Secure & Fast VPN)
  • Pearl VPN 
  • HulaVPN Pro – Fast Secure VPN
  • Wiresocks – Secure & Privacy.

Так что выбирать VPN-провайдера надо внимательно. Тем более, что это довольно сложная задача, ведь конечные владельцы бесплатных VPN часто скрыты. Также следует проверить разрешения приложения, чтобы оценить типы информации, к которым оно будет получать доступ.

Еще надо учесть, что бесплатный VPN может принести вам так называемые скрытые расходы – то есть, "расплатиться" вы можете уязвимостью своих данных. Издание приводит слова специалиста компании BeyondTrust Джеймса Мода: "Если вы не платите за продукт, то продуктом являетесь вы". 

