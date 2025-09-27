Мошенники могут глушить ваш домашний Wi-Fi: эксперты пояснили, надо ли волноваться

Чем больше развиваются технологии, тем больше становятся и риски для кибербезопасности. Часто попадаются сюжеты про преступников, которые используют глушилки для домашнего Wi-Fi. Но не спешите поддаваться панике.

Related video

Глушилки Wi-Fi действительно существуют, но, во-первых, это довольно дорогие устройства, которые стоят от 200 до более чем 2000 долларов, пишет slashgear.com. Во-вторых, как поясняют эксперты издания, глушилки Wi-Fi могут создавать помехи и для обычной связи, поэтому вряд ли удастся использовать их незаметно и без специального разрешения.

Если вы очень волнуетесь насчет глушения домашнего Wi-Fi, вы можете перейти с беспроводной системы безопасности на проводную. Это снимет угрозу глушилок – но создаст другие сложности. Например, появятся необходимость прокладки кабелей в стенах, трудности с перемещением ваших устройств, а если вы будете переезжать – перенести такую систему будет очень непросто. К тому же, у проводной системы есть свои уязвимости – например, необходимость подключения к электросети.

Надо ли беспокоиться о глушителях

Эксперты говорят, что глушение Wi-Fi – слишком сложный процесс, чтобы злоумышленники решили им воспользоваться. Ведь для применения глушителя Wi-Fi часто необходимо находиться рядом с конкретным устройством, а это вряд ли всегда возможно. Такие устройства, как видеодомофон с датчиком движения, скорее всего, сработают и заснимут преступника до того, как ему удастся повлиять на сигнал. Есть, конечно, более мощные глушители Wi-Fi с увеличенным радиусом действия, но, как уже было указано, ими вряд ли получится воспользоваться, не привлекая внимания. Так что преступники вряд ли станут прибегать к таким сложным уловкам.

Ранее Фокус писал, что надо делать, если мошенники пытаются украсть деньги со счета. Учтите, что аферисты могут умело маскироваться под банки или другие надежные компании.

Также стало известно, что мошенники крадут данные карты через смартфон. Проблема становится особенно актуальной в сезон отпусков, когда люди много путешествуют и часто пользуются открытыми сетями Wi-Fi.