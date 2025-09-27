Шахраї можуть глушити ваш домашній Wi-Fi: експерти пояснили, чи треба хвилюватися

Що більше розвиваються технології, то більшими стають і ризики для кібербезпеки. Часто трапляються сюжети про злочинців, які використовують глушилки для домашнього Wi-Fi. Але не поспішайте піддаватися паніці.

Глушилки Wi-Fi дійсно існують, але, по-перше, це доволі дорогі пристрої, які коштують від 200 до більш ніж 2000 доларів, пише slashgear.com. По-друге, як пояснюють експерти видання, глушилки Wi-Fi можуть створювати перешкоди і для звичайного зв'язку, тому навряд чи вдасться використовувати їх непомітно і без спеціального дозволу.

Якщо ви дуже хвилюєтеся щодо глушіння домашнього Wi-Fi, ви можете перейти з бездротової системи безпеки на дротову. Це зніме загрозу глушилок — але створить інші складнощі. Наприклад, з'являться необхідність прокладання кабелів у стінах, труднощі з переміщенням ваших пристроїв, а якщо ви будете переїжджати — перенести таку систему буде дуже непросто. До того ж, у дротової системи є свої вразливості — наприклад, необхідність підключення до електромережі.

Чи треба турбуватися про глушники

Експерти кажуть, що глушіння Wi-Fi — занадто складний процес, щоб зловмисники вирішили ним скористатися. Адже для застосування глушника Wi-Fi часто необхідно перебувати поруч із конкретним пристроєм, а це навряд чи завжди можливо. Такі пристрої, як відеодомофон із датчиком руху, найімовірніше, спрацюють і знімуть злочинця до того, як йому вдасться вплинути на сигнал. Є, звісно, більш потужні глушники Wi-Fi зі збільшеним радіусом дії, але, як уже було зазначено, ними навряд чи вийде скористатися, не привертаючи уваги. Тож злочинці навряд чи стануть вдаватися до таких складних хитрощів.

