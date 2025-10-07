Камера или микрофон: как популярное приложение шпионит за пользователями

Многие оказывались в ситуации, когда ты поговорил о чем-то со знакомым, а потом интернет подсовывает тебе рекламу как раз того продукта, о котором шла речь. Естественно, сразу предполагаешь, что за тобой следят соцсети.

Подозрения в шпионаже давно звучали в адрес Facebook и Instagram, пишет The Sun. Мол, скрытая слежка позволяет приложениям Meta показывать вам релевантную рекламу. Но руководство Instagram заявляет, что это миф, и на самом деле приложению не нужно прибегать к каким-то шпионским уловкам.

Instagram не нуждается в использовании вашего микрофона, поскольку он и так прекрасно может таргетировать на вас рекламу. "Возможно, вы нажали на что-то связанное или даже искали этот продукт в интернете на веб-сайте, и это было еще до того, как у вас состоялся разговор", – поясняет глава Instagram Адам Моссери.

При этом он подчеркнул, что приложение не следит ни за камерой, ни за микрофоном вашего смартфона. А вот если за телефоном действительно следят, то его аккумулятор разряжается очень быстро, – обратите внимание на маленький индикатор в верхней части экрана, который сигнализирует об активности микрофона.

Еще Meta может просто считать, что вы заинтересованы в каком-либо продукте. Но тут тоже дело не в слежке – вы можете просто разделять интересы ваших друзей, и ранее они искали в интернете то, что сеть пытается рекламировать вам.

К тому же, вы могли увидеть рекламу еще до разговора с другом, сами того не осознавая. И затем реклама заставила вас заговорить о продукте, – а не наоборот.

Наконец, совпадение может быть просто случайным, настаивает Адам Моссери. И отметил, что пользователи могут до конца ему не поверить, и он к этому готов.

