Premium не потрібен: як дивитися YouTube фоном безкоштовно, 3 простих способи (фото)

Google продовжує заважати безкоштовним користувачам слухати YouTube-ролики у фоні. Нещодавно таку лазівку прибрали з популярних браузерів. Але залишилися й інші способи ввімкнути цю функцію без підписки.

Перевірені методи прослуховування YouTube із заблокованим екраном наводить Фокус.

Трюк із сайтом YouTube

Для цього знадобиться стандартний браузер на Android (наприклад, Chrome).

Відкрийте сайт youtube.com у мобільному оглядачі. У меню опцій для сторінки виберіть пункт "Версія для ПК". Інтерфейс зміниться на комп'ютерний. Запустіть потрібне відео і згорніть браузер. Відтворення зупиниться. Відкрийте панель сповіщень ("шторку") і натисніть кнопку Play у міні-плеєрі. Звук продовжиться, навіть якщо заблокувати екран смартфона.

Прослуховування YouTube фоном у браузері та месенджері Telegram Фото: Скриншот

Telegram-боти

Метод зручний для користувачів популярного месенджера. У Telegram існує безліч ботів-завантажувачів, таких як YouTube Audio Download. Досить надіслати боту посилання на відео, і у відповідь він надішле MP3-файл.

Плюс у тому, що файл можна слухати у фоні, і він зберігається в кеші, залишаючись доступним офлайн. Єдиний нюанс — боти періодично блокуються і можуть надсилати рекламу.

NewPipe: зручний альтернативний клієнт YouTube Фото: Скриншот

Сторонні клієнти

Для максимальної зручності і безлічі функцій існують альтернативні додатки-моди для Android, які не тільки вмикають фоновий режим, а й прибирають рекламу. Є, наприклад, NewPipe — важить небагато, відмінно працює на старих смартфонах. Є фонове відтворення, скачування, реклама відсутня. Але в ньому не можна зайти в Google-акаунт.

Якщо потрібно щось максимально схоже на звичний YouTube, існує YouTube ReVanced — модифікація офіційного клієнта з вирізаною рекламою, вбудованим пропуском інтеграцій (SponsorBlock) та іншими фішками. Завантажувати подібні програми варто тільки з відомих форумів від перевірених авторів.

Раніше повідомлялося, що популярна функція YouTube більше не буде безкоштовною. Фонове відтворення відео на YouTube через сторонні браузери більше не працює для багатьох користувачів.