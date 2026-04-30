Популярна функція YouTube стала безкоштовною: можна дивитися відео у вікні, але є нюанс (фото)

YouTube відкрив доступ до зручної функцій для всіх користувачів. Йдеться про режим "картинка в картинці" (Picture-in-Picture, або PiP), який дає змогу згортати відео в міні-вікно і паралельно користуватися іншими додатками.

Глобальне розгортання опції вже почалося для пристроїв на базі iOS і Android, про що компанія повідомила у своєму блозі, пише PhoneArena.

Що таке PiP і як його отримати

Режим "картинка в картинці" стискає відтворюване відео до невеликого вікна, розмір якого можна змінювати. Це дає змогу не переривати перегляд контенту під час виходу з програми YouTube, забезпечуючи зручну багатозадачність на смартфоні.

Донедавна ця можливість була ексклюзивом для Premium-передплатників у всьому світі, а в безоплатній версії працювала тільки на території США. Тепер доступ відкритий глобально. Щоб функція запрацювала, необхідно оновити додаток YouTube до останньої версії. При цьому остаточна поява цієї зміни на гаджетах по всьому світу займе "найближчі місяці".

Відео дня

Доступність функції Картинка-в-картинці для різних типів контенту і підписок Фото: Google

Обмеження безкоштовного перегляду

Головний нюанс безкоштовного режиму криється в типі підтримуваного контенту. За межами США користувачі без підписки YouTube Premium (а також власники базової підписки Premium Lite), як і раніше, не зможуть дивитися музичні ролики в режимі PiP. Ця опція залишається доступною тільки для повноцінного тарифу Premium.

Крім того, нововведення орієнтоване насамперед на довгі формати відеороликів (хронометражем понад 10 хвилин). Користувачі можуть зіткнутися з тим, що для коротких кліпів функція "картинка в картинці" виявиться недоступною без Premium-статусу.

