Як дивитися YouTube безкоштовно у фоновому режимі: 3 дуже простих способи (фото)
Google продовжує заважати безкоштовним користувачам слухати YouTube-ролики у фоні. Нещодавно таку лазівку прибрали з популярних браузерів. Але залишилися й інші способи ввімкнути цю функцію без підписки.
Перевірені методи прослуховування YouTube із заблокованим екраном наводить Фокус.
Трюк із сайтом YouTube
Для цього знадобиться стандартний браузер на Android (наприклад, Chrome).
- Відкрийте сайт youtube.com у мобільному оглядачі.
- У меню опцій для сторінки виберіть пункт "Версія для ПК". Інтерфейс зміниться на комп'ютерний.
- Запустіть потрібне відео і згорніть браузер. Відтворення зупиниться.
- Відкрийте панель сповіщень ("шторку") і натисніть кнопку Play у міні-плеєрі. Звук продовжиться, навіть якщо заблокувати екран смартфона.
Telegram-боти
Метод зручний для користувачів популярного месенджера. У Telegram існує безліч ботів-завантажувачів, таких як YouTube Audio Download. Досить надіслати боту посилання на відео, і у відповідь він надішле MP3-файл.
Плюс у тому, що файл можна слухати у фоні, і він зберігається в кеші, залишаючись доступним офлайн. Єдиний нюанс — боти періодично блокуються і можуть надсилати рекламу.
Сторонні клієнти
Для максимальної зручності і безлічі функцій існують альтернативні додатки-моди для Android, які не тільки вмикають фоновий режим, а й прибирають рекламу. Є, наприклад, NewPipe — важить небагато, відмінно працює на старих смартфонах. Є фонове відтворення, скачування, реклама відсутня. Але в ньому не можна зайти в Google-акаунт.
Якщо потрібно щось максимально схоже на звичний YouTube, існує YouTube ReVanced — модифікація офіційного клієнта з вирізаною рекламою, вбудованим пропуском інтеграцій (SponsorBlock) та іншими фішками. Завантажувати подібні програми варто тільки з відомих форумів від перевірених авторів.
Раніше повідомлялося, що популярна функція YouTube більше не буде безкоштовною. Фонове відтворення відео на YouTube через сторонні браузери більше не працює для багатьох користувачів.