Первому видео на YouTube исполнился 21 год: как появился сайт и что вы не знали о видеохостинге

23 апреля 2005 года Джавед Карим, один из основателей YouTube, опубликовал видео "Me at the zoo", которое вошло в историю самого популярного видеохостинга в мире.

По случаю годовщины публикации первого видео на YouTube Фокус предлагает подборку малоизвестных фактов о главном видеосайте планеты.

YouTube появился благодаря груди Джанет Джексон

В 2004 году Джавед не мог найти в интернете ролик с Супербоула, где Джастин Тимберлейк случайно обнажил грудь Джанет Джексон. Также он не мог найти нормальные видео разрушительного цунами в Индийском океане.

Важно

"Вечная" реклама, которую нельзя пропустить: обновление YouTube раскритиковали в сети (фото)

Именно эта фрустрация — "почему в интернете так сложно найти конкретное видео?" — привела к идее создать удобный поисковик видеороликов.

Изначально YouTube задумывался как сайт знакомств под названием "Tune In Hook Up". По словам Карима, эта идея вызвала "мало интереса", поэтому в конце концов мир увидел видеосайт.

Відео дня

Сооснователи платформы Чед Херли, Стив Чена и Джавед Карим начали обсуждать эту идею на ужине в Сан-Франциско в 2004 году. Уже в начале 2005 года YouTube был приобретен Google за колоссальные 1,65 миллиарда долларов.

Оператор первого видео ничего не знал

18-секундный ролик под названием "Me at the zoo" снял школьный друг Джаведа Яков Лапицкий в зоопарке Сан-Диего. По словам Якова, он не знал, что снимает видео на YouTube, пока через месяц Карим не опубликовал его.

Первое видео на YouTube

"Я не придавал этому особого значения, просто подумал, что это довольно мило", — вспоминает Лапицкий.

По состоянию на сегодня видео "Me at the zoo" уже просмотрели более 388 миллионов раз. Ролик также собрал более 10 миллионов комментариев.

YouTube едва не разорил завод по производству труб

Когда сайт начал набирать популярность, миллионы людей вводили адрес на слух: utube.com. Этот домен принадлежал производителю Universal Tube & Rollform Equipment. Поскольку серверы компании регулярно выходили из строя от наплыва людей, желающих просмотреть смешные видео, завод подал в суд на YouTube из-за убытков.

Universal Tube & Rollform Equipment подала иск, требуя от YouTube 883 миллиона фунтов стерлингов, а также прекратить использование адреса youtube.com или оплатить создание нового интернет-домена. В итоге, Universal Tube не смогла принудить гиганта сменить название из-за схожести доменов.

Самый популярный комментарий на YouTube

Под первым видео на YouTube находится комментарий с наибольшим количеством лайков за всю историю платформы, оставленный San Diego Zoo. Сейчас комментарий имеет 4,5 миллиона лайков.

Самый популярный комментарий на YouTube Фото: Скриншот

"Для нас большая честь, что первое видео на YouTube было снято именно здесь!" — говорится в комментарии.

Напомним, на YouTube появился новый вид рекламы, которую невозможно пропустить.

Фокус также сообщал, что Google тестирует обновление для YouTube Shorts на базе ИИ.