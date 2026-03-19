"Вы будете платить больше": пользователи YouTube возмущены новым видом рекламы в видео

Недавно на YouTube появился новый вид рекламы, которую невозможно пропустить, что вызвало недовольство среди пользователей платформы.

Внедрение 30-секундной рекламы без возможности пропустить для YouTube на телевизорах определенно многих, о чем свидетельствуют результаты опроса Android Authority.

Почти 70% из 6 700 опрошенных читателей портала отметили, что ненавидят новую рекламу на YouTube, которую нельзя пропустить. Около 19% респондентов указали, что им все равно, ведь у них есть подписка на YouTube Premium/Premium Lite. Еще 9% признались, что обходят эту рекламу, пользуясь сторонним приложением или VPN.

Результаты опроса по рекламе на YouTube Фото: Android Authority

Некоторые пользователи рассказали, что считают введение новой 30-секундной рекламы тревожной тенденцией. Они переживают, что в будущем реклама может проникнуть даже в YouTube Premium.

"Просто подождите, пока они изменят правила игры, и Premium будет означать "меньше рекламы" — Premium Plus станет новым Premium, и вы будете платить больше", — предположил один из комментаторов.

Другой пользователь отметил, что компании, которые показывают эту рекламу, вызывают у него больше негативных мыслей, чем сама платформа YouTube. Он отметил, что никогда не купит продукт, который рекламируется подобным образом.

