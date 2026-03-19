"Ви платитимете більше": користувачі YouTube обурені новим видом реклами у відео

Нещодавно на YouTube з’явився новий вид реклами, яку неможливо пропустити, що викликало невдоволення серед користувачів платформи.

Впровадження 30-секундної реклами без можливості пропустити для YouTube на телевізорах безумовно багатьох, про що свідчать результати опитування Android Authority.

Майже 70% із 6 700 опитаних читачів порталу зазначили, що ненавидять нову рекламу на YouTube, яку не можна пропустити. Близько 19% респондентів вказали, що їм байдуже, адже у них є підписка на YouTube Premium/Premium Lite. Ще 9% зізнались, що обходять цю рекламу, користуючись стороннім застосунком або VPN.

Результати опитування щодо реклами на YouTube Фото: Android Authority

Деякі користувачі розповіли, що вважають введення нової 30-секундної реклами тривожною тенденцією. Вони переживають, що в майбутньому реклама може проникнута навіть у YouTube Premium.

"Просто зачекайте, поки вони змінять правила гри, і Premium означатиме "менше реклами" — Premium Plus стане новим Premium, і ви платитимете більше", — припустив один з коментаторів.

Інший користувач зазначив, що компанії, які показують цю рекламу, викликають у нього більше негативних думок, ніж сама платформа YouTube. Він наголосив, що ніколи не купить продукт, який рекламується подібним чином.

