YouTube вводить новий вид реклами, яку неможливо пропустити: кого це торкнеться

Компанія Google запускає 30-секундну рекламу без можливості пропуску для YouTube TV по всьому світу.

Новий формат реклами на YouTube розроблений спеціально для великого екрана, стверджує Google.

Повідомляється, що 30-секундна реклама відображатиметься поруч із 6-секундними та 15-секундними рекламними форматами. Штучний інтелект (ШІ) динамічно вибиратиме тривалість реклами для показу залежно від аудиторії та контексту перегляду.

"Точність на базі штучного інтелекту допомагає підвищити ефективність кількох форматів реклами без пропусків, забезпечуючи більш унікальне охоплення та вплив порівняно з ручним поєднанням кампаній одного формату", — наголошує Google.

Повідомляється, що короткі рекламні ролики, які неможливо пропустити, вже доступні рекламодавцям в усьому світі через Google Ads та Display & Video 360.

