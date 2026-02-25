Не переплачуйте за YouTube Premium: дві ключові функції можна отримати дешевше

Платформа YouTube поширила дві популярні функції Premium до дешевшого тарифного плану Premium Lite.

YouTube Premium Lite тепер пропонує фонове відтворення та завантаження для більшості відео. При цьому ціна підписки залишається незмінною, пише PhoneArena.

Фонове відтворення та завантаження у Premium Lite доступні лише для певних типів контенту. Короткометражні відео, музичний контент та відео, створені користувачами, які використовують контент від музичних партнерів YouTube, не можна завантажувати або відтворювати у фоновому режимі

Користувачі YouTube Premium Lite також можуть бачити рекламу в музичному контенті, коротких відео та під час пошуку та перегляду контенту на платформі.

Варто враховувати, що деякі користувачі YouTube Premium Lite можуть не отримати нові функції одразу. За даними Google, найближчими тижнями вони з’являться у всіх країнах, де доступна підписка Premium Lite.

У виданні також зазначили, що оновлення Google для YouTube Premium Lite схоже на "подарунок на день народження", оскільки компанія вперше запустила тарифний план нижчого рівня у березні минулого року.

Нагадаємо, раніше Google випустила оновлення YouTube, яке блокує відтворення відео у фоновому режимі через мобільні браузери для користувачів без підписки Premium.

Фокус також повідомляв, що для користувачів YouTube Premium та Music Premium тепер доступні плейлисти, згенеровані штучним інтелектом.