В мережі розкритикували нововведення YouTube: що зміниться для користувачів

Платформа YouTube оголосила про появу плейлистів, згенерованих штучним інтелектом, для користувачів YouTube Premium та Music Premium.

Про оновлення на базі штучного інтелекту повідомляється на сторінці Updates From YouTube в соцмережі X.

Щоб випробувати нововведення, потрібно натиснути "нове" на вкладці "Бібліотека" та обрати "Список відтворення ШІ". Далі необхідно пояснити, який саме тип музики ви хочете бачити у своєму плейлисті за допомогою текстового або голосового повідомлення.

"Користувачі Premium тепер можуть миттєво перетворити ідею, настрій або жанр на персоналізований плейлист за допомогою нашої нової функції плейлистів на основі штучного інтелекту", — сказано в публікації.

Важливо

Як зазначає Android Central, нова функція розгортається досить повільно, адже низці користувачів YouTube Premium та Music Premium вона поки недоступна. Водночас ті, хто вже мав змогу протестувати ШІ, вже критикують оновлення.

До прикладу, один з користувачів назвав ШІ "досить слабким", пояснивши, що хотів би бачити більше персоналізації. Інший допис на X, схоже, натякає на те, що користувач отримав не той набір треків, який очікував.

Нагадаємо, головна сторінка YouTube для багатьох перестала працювати належним чином після останнього оновлення.

Фокус також повідомляв, що YouTube Music тестує платний доступ до текстів пісень для тих, хто не має Premium-підписки.