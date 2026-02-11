Експеримент з YouTube міг призвести до прикрих наслідків: на що скаржаться користувачі

Для низки користувачів головна сторінка YouTube перестала працювати належним чином. В мережі припускають, що збій пов'язаний з впровадження однієї експериментальної функції.

Вже кілька людей повідомили, що їхня головна стрічка раптово перестала працювати після відображення лише кількох відео, іноді лише 3-4 рекомендацій загалом. На це звернув увагу портал PiunikaWeb.

Деякі користувачі стверджують, що бачать один ряд коротких відео, а потім одне звичайне відео. Інші скаржаться, що їхня стрічка містить максимум вісім відео, деякі з яких є дублікатами, які вони вже переглянули.

Дехто також помітив, що на їхній головній сторінці замість фактичних рекомендацій відео відображаються лише короткі відео, плейлисти, відео для відтворення на YouTube та реклама.

За словами користувача Reddit, при оновленні сторінки до стрічки щоразу додається рівно одне відео. На головній сторінці також зникли кнопки фільтрації за категоріями у верхній частині, які зазвичай дозволяють сортувати вміст за темами.

Як зазначають у виданні, з кінця листопада 2025 року YouTube тестує функцію під назвою "Ваша персоналізована стрічка", яка дозволяє користувачам вводити підказки для налаштування рекомендацій на головній сторінці. Дехто вважає, що це може бути причиною згаданих проблем.

Важливо

"Не можу сказати, що я шокований, що YouTube щось зламав, коли насильно встановив оновлення", — написав один з коментаторів на Reddit.

Наразі користувачі, яких торкнулася ця проблема, змушені або постійно оновлювати сторінку, щоб завантажити більше відео, або одразу переходити на вкладку "Підписки", щоб знайти щось варте перегляду. YouTube поки офіційно не коментував збій.

