Популярна функція на YouTube більше не буде безкоштовною: про що йдеться (фото)

Застосунок YouTube Music, схоже, обмежує доступ до повних текстів пісень для частини користувачів, не мають підписки YouTube Premium.

Кілька людей вже повідомили, що їхнім безкоштовним обліковим записам пропонується "Розблокувати текст пісні за допомогою Premium". На це звернув увагу портал The Verge.

Важливо

Як зазначають у виданні, компанія Google почала тестувати тексти пісень як ексклюзивну функцію для Premium-користувачів у вересні. Однак зараз експеримент набув більших масштабів.

Судячи з повідомлень, безкоштовні користувачі зможуть переглядати тексти лише п’яти пісень на місяць. Після досягнення цієї межі YouTube Music буде показувати лише перші кілька рядків. Решта тексту буде розмито, а зверху можна буде побачити пропозицію "Розблокувати текст пісні за допомогою Premium".

Наразі Google офіційно не коментувала дане нововведення, хоча видання звернулося до компанії за підтвердженням.

