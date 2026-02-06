Зміни, про які ніхто не просив: новий експеримент YouTube викликав обурення в мережі (фото)

YouTube тестує інтерфейс, який замінює класичний компактний список рекомендованих відео праворуч на значно збільшені мініатюри, що викликало невдоволення деяких користувачів.

Хоча нова версія інтерфейсу YouTube привертає більше уваги до рекомендованих відео, експерт порталу Android Police Сінгх Оберой вважає її кроком назад з точки зору зручності.

Судячи з оприлюднених скриншотів, розділ коментарів, який раніше займав більшу частину горизонтального простору, значно звузився. Натомість для рекомендованих відео відведено більше місця, ніж раніше.

Новий інтерфейс YouTube Фото: Reddit

Як зазначає експерт, це не тільки робить сторінку більш захаращеною, але й зменшує кількість рекомендацій, що вміщуються на екрані. Тепер користувачі змушені прокручувати сторінку вниз, щоб побачити рекомендовані відео, які раніше поміщалися на першій сторінці.

Важливо

Забудьте про Spotify та Apple Music: експерт назвав свій улюблений сервіс для музики

Оновлений інтерфейс вже розкритикували на Reddit та у соцмережі X. На думку деяких критиків, в цих змінах не було жодної потреби.

"YouTube: Король змін, про які ніхто, в біса, не просив! Це межує з непридатністю. Я навіть не розумію, як це може підвищити зацікавленість людей?", — написав один з користувачів Reddit.

Нагадаємо, безкоштовне фонове відтворення відео на YouTube через сторонні браузери більше не працює через нові обмеження Google.

Фокус також писав про те, що експерт з технологій відмовився від підписки на YouTube Premium через один недолік.