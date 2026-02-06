Изменения, о которых никто не просил: новый эксперимент YouTube вызвал возмущение в сети (фото)

YouTube тестирует интерфейс, который заменяет классический компактный список рекомендованных видео справа на значительно увеличенные миниатюры, что вызвало недовольство некоторых пользователей.

Хотя новая версия интерфейса YouTube привлекает больше внимания к рекомендованным видео, эксперт портала Android Police Сингх Оберой считает ее шагом назад с точки зрения удобства.

Судя по обнародованным скриншотам, раздел комментариев, который ранее занимал большую часть горизонтального пространства, значительно сузился. Зато для рекомендованных видео отведено больше места, чем раньше.

Новый интерфейс YouTube Фото: Reddit

Как отмечает эксперт, это не только делает страницу более загроможденной, но и уменьшает количество рекомендаций, помещаемых на экране. Теперь пользователи вынуждены прокручивать страницу вниз, чтобы увидеть рекомендованные видео, которые раньше помещались на первой странице.

Важно

Обновленный интерфейс уже раскритиковали на Reddit и в соцсети X. По мнению некоторых критиков, в этих изменениях не было никакой необходимости.

"YouTube: Король изменений, о которых никто, черт возьми, не просил! Это граничит с непригодностью. Я даже не понимаю, как это может повысить заинтересованность людей?", — написал один из пользователей Reddit.

Напомним, бесплатное фоновое воспроизведение видео на YouTube через сторонние браузеры больше не работает из-за новых ограничений Google.

Фокус также писал о том, что эксперт по технологиям отказался от подписки на YouTube Premium из-за одного недостатка.