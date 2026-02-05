Забудьте о Spotify и Apple Music: эксперт назвал свой любимый сервис для музыки

Технологический аналитик считает YouTube Music лучшей стриминговой платформой для прослушивания музыки, поскольку она предоставляет возможности, недоступные в Spotify и Apple Music.

Если Spotify и Apple Music славятся идеальными студийными версиями треков, то YouTube Music предлагает более креативное и наполненное пространство. Именно поэтому аналитик Партх Шах советует именно это приложение в своей статье для Android Police.

Поскольку YouTube Music построено на основе крупнейшей в мире видеоплатформы, там легко найти малоизвестные таланты. Автор отметил, что готов променять крошечное преимущество в качестве звука ради возможности услышать трек, которого официально больше нигде не существует.

"Когда я пользуюсь Spotify или Apple Music, я часто чувствую себя будто застрявшим в изысканном музее. Все официальное, лицензированное крупным лейблом и строго курируемое. Мои привычки слушания гораздо сложнее и креативнее. Я не хочу только студийную версию", — пояснил Шах.

Еще одним преимуществом YouTube Music является интеллектуальный механизм рекомендаций. По словам эксперта, алгоритм не просто предлагает похожие песни, а идеально подбирает плейлисты с учетом его личных вкусов.

Как отмечает аналитик, качество звука обычно считается главным аргументом при выборе стримингового сервиса. Однако в реальных условиях техническая разница между потоком AAC со скоростью 256 кбит/с и массивным файлом без потерь очень незначительна.

"Пока Spotify и Apple Music заняты совершенствованием своих "огороженных садов" официальных релизов, YouTube Music предлагает хаотичную, креативную и бесконечную библиотеку интернета в целом. Если вы устали от тех самых устаревших рекомендаций и хотите сервис, который наконец включает тот один ремикс, который вы не можете найти больше нигде, самое время попробовать YouTube Music", — подытожил Шах.

Напомним, Google ограничила возможность бесплатного фонового воспроизведения видео на YouTube через сторонние браузеры для тех, у кого нет Premium-подписки.

Фокус также сообщал, что YouTube может рассматривать рассматривает возможность платного доступа к контролю скорости воспроизведения видео.