Забудьте про Spotify та Apple Music: експерт назвав свій улюблений сервіс для музики

Технологічний аналітик вважає YouTube Music найкращою стрімінговою платформою для прослуховування музики, оскільки вона надає можливості, недоступні у Spotify та Apple Music.

Якщо Spotify та Apple Music славляться ідеальними студійними версіями треків, то YouTube Music пропонує більш креативний та наповнений простір. Саме тому аналітик Партх Шах радить саме цей застосунок у своїй статті для Android Police.

Оскільки YouTube Music побудовано на основі найбільшої у світі відеоплатформи, там легко знайти маловідомі таланти. Автор наголосив, що готовий проміняти крихітну перевагу у якості звуку заради можливості почути трек, якого офіційно більше ніде не існує.

"Коли я користуюся Spotify або Apple Music, я часто відчуваю себе ніби застряглим у вишуканому музеї. Усе офіційне, ліцензоване великим лейблом і суворо куроване. Мої звички слухання набагато складніші та креативніші. Я не хочу лише студійну версію", — пояснив Шах.

Ще одною перевагою YouTube Music є інтелектуальний механізм рекомендацій. За словами експерта, алгоритм не просто пропонує схожі пісні, а ідеально підбирає плейлисти з урахуванням його особистих смаків.

Як зазначає аналітик, якість звуку зазвичай вважається головним аргументом при виборі стрімінгового сервісу. Однак у реальних умовах технічна різниця між потоком AAC зі швидкістю 256 кбіт/с та масивним файлом без втрат дуже незначна.

"Поки Spotify та Apple Music зайняті вдосконаленням своїх "огороджених садів" офіційних релізів, YouTube Music пропонує хаотичну, креативну та нескінченну бібліотеку інтернету загалом. Якщо ви втомилися від тих самих застарілих рекомендацій і хочете сервіс, який нарешті включає той один ремікс, який ви не можете знайти більше ніде, саме час спробувати YouTube Music", — підсумував Шах.

