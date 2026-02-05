Люди відмовляються від YouTube Premium через один недолік: експерт пояснив, в чому справа

Підписка на YouTube Premium пропонує низу переваг, таких як відсутність реклами та можливість відтворення відео у фоновому режимі, однак не для всіх користувачів вона є виправданою.

Індивідуальний план YouTube Premium в Україні на початку 2026 року коштує 99 грн на місяць, що є непоганим співвідношенням ціни та функціоналу, враховуючи, що туди входить YouTube Music. Однак експерт порталу Android Police дійшов до висновку, що платна підписка йому не потрібна.

Основною причиною, за якою автор користувався YouTube Premium, була відсутність реклами. При цьому підписка також включає розумні завантаження, безкоштовний YouTube Music Premium, контент із вищим бітрейтом, завантаження офлайн та доступ до експериментальних функцій. Пізніше до списку також додалися інструменти на базі ШІ.

Як зазначає експерт, з часом він виявив, що платить за функції, які здебільшого йому не потрібні. Тож він наважився відмовитись від YouTube Premium після кількох років користування.

За словами фахівця з технологій, після скасування підписки він зіткнувся з величезною кількістю реклами застосунку YouTube, до чого було тяжко звикнути. Однак з часом йому вдалося адаптуватися.

Використання блокувальника реклами та режиму "картинка в картинці" Microsoft Edge на ноутбуці забезпечило автору майже повну відсутність реклами та дозволило зосередитися на інших завданнях, поки відео відтворюються у фоновому режимі.



Для перегляду відео на телефоні він використовував браузер Firefox з розширенням uBlock Origin. Однак у лютому 2026 року Google успішно заблокував фонове відтворення у більшості сторонніх мобільних браузерів для користувачів без Premium-підписки.

Зважаючи на це, експерт розглядає повернення до YouTube Premium, однак лише у випадку, якщо Google більше зосередиться на простоті та основних функціях. Він пояснив, що хоче окремий план підписки, який включатиме лише підтримку фонового відтворення та повну відсутність реклами.

"Я сподіваюся, що Google зрештою запропонує більш надійну версію для більшої кількості користувачів за справедливою ціною, бо кому подобається "обхідний шлях", коли можна зробити все правильно?", — підсумував автор.

