Люди отказываются от YouTube Premium из-за одного недостатка: эксперт объяснил, в чем дело

Подписка на YouTube Premium предлагает ряд преимуществ, таких как отсутствие рекламы и возможность воспроизведения видео в фоновом режиме, однако не для всех пользователей она является оправданной.

Индивидуальный план YouTube Premium в Украине в начале 2026 года стоит 99 грн в месяц, что является неплохим соотношением цены и функционала, учитывая, что туда входит YouTube Music. Однако эксперт портала Android Police пришел к выводу, что платная подписка ему не нужна.

Основной причиной, по которой автор пользовался YouTube Premium, было отсутствие рекламы. При этом подписка также включает умные загрузки, бесплатный YouTube Music Premium, контент с более высоким битрейтом, загрузки офлайн и доступ к экспериментальным функциям. Позже в список также добавились инструменты на базе ИИ.

Как отмечает эксперт, со временем он обнаружил, что платит за функции, которые в основном ему не нужны. Поэтому он решился отказаться от YouTube Premium после нескольких лет пользования.

По словам специалиста по технологиям, после отмены подписки он столкнулся с огромным количеством рекламы приложения YouTube, к чему было тяжело привыкнуть. Однако со временем ему удалось адаптироваться.

Использование блокировщика рекламы и режима "картинка в картинке" Microsoft Edge на ноутбуке обеспечило автору почти полное отсутствие рекламы и позволило сосредоточиться на других задачах, пока видео воспроизводятся в фоновом режиме.

Важно

Наслаждайтесь Threads, пока можете: Meta скоро изменит вашу ленту навсегда

Для просмотра видео на телефоне он использовал браузер Firefox с расширением uBlock Origin. Однако в феврале 2026 года Google успешно заблокировал фоновое воспроизведение в большинстве сторонних мобильных браузеров для пользователей без Premium-подписки.

Несмотря на это, эксперт рассматривает возвращение к YouTube Premium, однако только в случае, если Google больше сосредоточится на простоте и основных функциях. Он пояснил, что хочет отдельный план подписки, который будет включать только поддержку фонового воспроизведения и полное отсутствие рекламы.

"Я надеюсь, что Google в конце концов предложит более надежную версию для большего количества пользователей по справедливой цене, потому что кому нравится "обходной путь", когда можно сделать все правильно?", — подытожил автор.

Напомним, Youtube усиливает контроль за своими платными подписками, в частности за Premium Family.

Фокус также сообщал, что YouTube, вероятно, рассматривает возможность платного доступа к контролю скорости воспроизведения.