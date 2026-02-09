Популярная функция на YouTube больше не будет бесплатной: о чем идет речь (фото)
Приложение YouTube Music, похоже, ограничивает доступ к полным текстам песен для части пользователей, не имеющих подписки YouTube Premium.
Несколько человек уже сообщили, что их бесплатным учетным записям предлагается "Разблокировать текст песни с помощью Premium". На это обратил внимание портал The Verge.Важно
Как отмечают в издании, компания Google начала тестировать тексты песен как эксклюзивную функцию для Premium-пользователей в сентябре. Однако сейчас эксперимент приобрел большие масштабы.
Судя по сообщениям, бесплатные пользователи смогут просматривать тексты только пяти песен в месяц. После достижения этого предела YouTube Music будет показывать только первые несколько строк. Остальной текст будет размыт, а сверху можно будет увидеть предложение "Разблокировать текст песни с помощью Premium".
Сейчас Google официально не комментировала данное нововведение, хотя издание обратилось в компанию за подтверждением.
