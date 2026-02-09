Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Диджитал

Популярная функция на YouTube больше не будет бесплатной: о чем идет речь (фото)

YouTube Music на планшете
YouTube Music может ввести новую платную функцию | Фото: Unsplash

Приложение YouTube Music, похоже, ограничивает доступ к полным текстам песен для части пользователей, не имеющих подписки YouTube Premium.

Несколько человек уже сообщили, что их бесплатным учетным записям предлагается "Разблокировать текст песни с помощью Premium". На это обратил внимание портал The Verge.

Важно
Изменения, о которых никто не просил: новый эксперимент YouTube возмутил сеть (фото)

Как отмечают в издании, компания Google начала тестировать тексты песен как эксклюзивную функцию для Premium-пользователей в сентябре. Однако сейчас эксперимент приобрел большие масштабы.

Судя по сообщениям, бесплатные пользователи смогут просматривать тексты только пяти песен в месяц. После достижения этого предела YouTube Music будет показывать только первые несколько строк. Остальной текст будет размыт, а сверху можно будет увидеть предложение "Разблокировать текст песни с помощью Premium".

Текст песни на YouTube Music
YouTube Music предлагает платный доступ к тексту песен
Текст песни на YouTube Music
YouTube Music предлагает платный доступ к тексту песен

Сейчас Google официально не комментировала данное нововведение, хотя издание обратилось в компанию за подтверждением.

Напомним, технологический аналитик назвал YouTube Music лучшей стриминговой платформой для прослушивания музыки.

Фокус также сообщал, что Google ограничила бесплатное фоновое воспроизведение видео на YouTube через сторонние браузеры.