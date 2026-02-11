Эксперимент с YouTube мог привести к досадным последствиям: на что жалуются пользователи

Для ряда пользователей главная страница YouTube перестала работать должным образом. В сети предполагают, что сбой связан с внедрение одной экспериментальной функции.

Уже несколько человек сообщили, что их главная лента внезапно перестала работать после отображения только нескольких видео, иногда только 3-4 рекомендаций в целом. На это обратил внимание портал PiunikaWeb.

Некоторые пользователи утверждают, что видят один ряд коротких видео, а затем одно обычное видео. Другие жалуются, что их лента содержит максимум восемь видео, некоторые из которых являются дубликатами, которые они уже просмотрели.

Некоторые также заметили, что на их главной странице вместо фактических рекомендаций видео отображаются только короткие видео, плейлисты, видео для воспроизведения на YouTube и реклама.

По словам пользователя Reddit, при обновлении страницы в ленту каждый раз добавляется ровно одно видео. На главной странице также исчезли кнопки фильтрации по категориям в верхней части, которые обычно позволяют сортировать содержимое по темам.

Как отмечают в издании, с конца ноября 2025 года YouTube тестирует функцию под названием "Ваша персонализированная лента", которая позволяет пользователям вводить подсказки для настройки рекомендаций на главной странице. Некоторые считают, что это может быть причиной упомянутых проблем.

"Не могу сказать, что я шокирован, что YouTube что-то сломал, когда насильно установил обновление", — написал один из комментаторов на Reddit.

Сейчас пользователи, которых коснулась эта проблема, вынуждены или постоянно обновлять страницу, чтобы загрузить больше видео, или сразу переходить на вкладку "Подписки", чтобы найти что-то стоящее для просмотра. YouTube пока официально не комментировал сбой.

