В сети раскритиковали нововведения YouTube: что изменится для пользователей

Платформа YouTube объявила о появлении плейлистов, сгенерированных искусственным интеллектом, для пользователей YouTube Premium и Music Premium.

Об обновлении на базе искусственного интеллекта сообщается на странице Updates From YouTube в соцсети X.

Чтобы испытать нововведение, нужно нажать "новое" на вкладке "Библиотека" и выбрать "Список воспроизведения ИИ". Далее необходимо объяснить, какой именно тип музыки вы хотите видеть в своем плейлисте с помощью текстового или голосового сообщения.

"Пользователи Premium теперь могут мгновенно превратить идею, настроение или жанр в персонализированный плейлист с помощью нашей новой функции плейлистов на основе искусственного интеллекта", — сказано в публикации.

Важно

Как отмечает Android Central, новая функция разворачивается достаточно медленно, ведь ряду пользователей YouTube Premium и Music Premium она пока недоступна. В то же время те, кто уже имел возможность протестировать ИИ, уже критикуют обновление.

К примеру, один из пользователей назвал ИИ "довольно слабым", объяснив, что хотел бы видеть больше персонализации. Другое сообщение на X, похоже, намекает на то, что пользователь получил не тот набор треков, который ожидал.

Напомним, главная страница YouTube для многих перестала работать должным образом после последнего обновления.

Фокус также сообщал, что YouTube Music тестирует платный доступ к текстам песен для тех, кто не имеет Premium-подписки.