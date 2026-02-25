Поддержите нас UA
Не переплачивайте за YouTube Premium: две ключевые функции можно получить дешевле

YouTube | Фото: unsplash.com

Платформа YouTube распространила две популярные функции Premium в более дешевый тарифный план Premium Lite.

YouTube Premium Lite теперь предлагает фоновое воспроизведение и загрузку для большинства видео. При этом цена подписки остается неизменной, пишет PhoneArena.

Фоновое воспроизведение и загрузка в Premium Lite доступны только для определенных типов контента. Короткометражные видео, музыкальный контент и видео, созданные пользователями, которые используют контент от музыкальных партнеров YouTube, нельзя загружать или воспроизводить в фоновом режиме

Пользователи YouTube Premium Lite также могут видеть рекламу в музыкальном контенте, коротких видео и во время поиска и просмотра контента на платформе.

Стоит учитывать, что некоторые пользователи YouTube Premium Lite могут не получить новые функции сразу. По данным Google, в ближайшие недели они появятся во всех странах, где доступна подписка Premium Lite.

В издании также отметили, что обновление Google для YouTube Premium Lite похоже на "подарок на день рождения", поскольку компания впервые запустила тарифный план низшего уровня в марте прошлого года.

Напомним, ранее Google выпустила обновление YouTube, которое блокирует воспроизведение видео в фоновом режиме через мобильные браузеры для пользователей без подписки Premium.

Фокус также сообщал, что для пользователей YouTube Premium и Music Premium теперь доступны плейлисты, сгенерированные искусственным интеллектом.