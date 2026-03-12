YouTube вводит новый вид рекламы, которую невозможно пропустить: кого это коснется

Компания Google запускает 30-секундную рекламу без возможности пропуска для YouTube TV по всему миру.

Новый формат рекламы на YouTube разработан специально для большого экрана, утверждает Google.

Сообщается, что 30-секундная реклама будет отображаться рядом с 6-секундными и 15-секундными рекламными форматами. Искусственный интеллект (ИИ) будет динамически выбирать продолжительность рекламы для показа в зависимости от аудитории и контекста просмотра.

"Точность на базе искусственного интеллекта помогает повысить эффективность нескольких форматов рекламы без пропусков, обеспечивая более уникальный охват и влияние по сравнению с ручным сочетанием кампаний одного формата", — отмечает Google.

Сообщается, что короткие рекламные ролики, которые невозможно пропустить, уже доступны рекламодателям во всем мире через Google Ads и Display & Video 360.

Напомним, Google тестирует обновления для YouTube Shorts, среди которых два новых инструмента на базе ИИ.

Фокус также сообщал, что тариф Premium Lite получил несколько новых функций, как у YouTube Premium.