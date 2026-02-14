Откуда взялся YouTube: история появления самого популярного видеохостинга в мире (фото, видео)

Сервис начал работу в День святого Валентина как сайт знакомств. Уникальной фишкой должны были стать видеоанкеты, где пользователи рассказывали бы о себе, но все пошло не по плану…

14 февраля 2005 года бывшие сотрудники PayPal Чад Херли, Стив Чен и Джавед Карим зарегистрировали домен youtube.com. Спустя 21 год этот стартап превратился во вторую по посещаемости площадку в мире после Google, навсегда изменив интернет. Фокус собрал знаковые и малоизвестные факты из истории платформы.

Изначально сервис для знакомств

Немногие знают, но YouTube задумывался вовсе не как универсальное хранилище видео. Известный слоган "Broadcast Yourself" ("Транслируй себя") появился позже — поначалу девиз проекта был "Tune In, Hook Up" ("Настраивайся, встречайся"). Сервис начал работу в День святого Валентина как сайт знакомств. Уникальной фишкой должны были стать видеоанкеты, где пользователи рассказывали бы о себе.

Tune In, Hook Up — изначальная задумка YouTube как дейтингового сайта с видео Фото: X (Twitter)

Однако идея провалилась: люди неохотно загружали видео о себе ради свиданий. Осознав, что концепция не работает, создатели сменили вектор уже через пару месяцев. В апреле 2005 года они открыли возможность публиковать любые ролики. Первым видео в истории YouTube стало 19-секундное "Me at the zoo" ("Я в зоопарке"), загруженное сооснователем Джаведом Каримом.

Первым видео в истории YouTube стало 19-секундное "Me at the zoo"

Gangnam Style сломал счетчик просмотров

Корейский исполнитель PSY не просто создал мировой хит, но и заставил инженеров Google переписывать код YouTube. Его клип Gangnam Style стал первым в истории видео, набравшим 1 миллиард просмотров. Популярность ролика росла так стремительно, что в 2014 году он преодолел отметку в 2 147 483 647 просмотров.

Актуальное число просмотров клипа Gangnam Style превышает 5,8 млрд Фото: Скриншот

Это число — максимальное значение для 32-битной системы (INT), на которой тогда работал счетчик. YouTube просто не был рассчитан на такие цифры. Чтобы починить сайт, разработчикам пришлось экстренно переводить систему на 64-битный формат, который теперь способен учесть квинтиллионы просмотров. Сейчас рекорд удерживает детская песня Baby Shark с недосягаемыми 16+ млрд просмотров.

Сейчас рекорд удерживает детская песня Baby Shark

Раздел YouTube Shorts стал "мертвым интернетом"

С появлением коротких видео (Shorts) и развитием ИИ-генераторов вроде Sora платформа столкнулась с феноменом "ИИ-шлака" (AI Slop). Это тонны низкокачественного контента, созданного нейросетями исключительно ради монетизации.

Типичная схема проста: берется чужой визуальный ряд (часто из TikTok), накладывается сгенерированный голос, читающий бессмысленный текст от ChatGPT. Другие материалы содержат сенсационные либо смешные ситуации, которых никогда не было в реальности.

ИИ-свалка YouTube Shorts: блогер Farrell McGuire разбирает проблему генеративного контента

Такие видео часто не имеют логического финала, чтобы заставить зрителя пересматривать их, накручивая удержание. Этот контент, ориентированный на детей и пожилых людей, заполонил ленты рекомендаций.

YouTube пытается бороться с этим нашествием. В начале 2026 года платформа начала массовую зачистку: были удалены каналы-миллионники, полностью состоящие из сгенерированного мусора. Глава YouTube Нил Мохан заявил о жестком курсе на борьбу с "неаутентичным контентом".

С чего начался украиноязычный YouTube

Найти самое первое видео на украинском языке сложно — информации в сети об этом почти нет, да и не исключено, что очень старые каналы сейчас удалены. Вероятно, одним из пионеров стал короткий агитационный ролик "Зміни себе — зміни країну. Проголосуй!", опубликованный каналом doctorjuta 9 декабря 2009 года. Это был призыв мобилизационного проекта uamobili.com к участию в президентских выборах 2010 года.

Сергей Игнацевич в рубрике "Тут більше немає чого сказати" — один из первых украинских YouTube-блогеров

Если говорить о первых блогерах, то в 2011 году попытку снимать украиноязычный контент предпринял Сергей Игнацевич. Он запустил юмористическое шоу реакций, подражая популярным тогда проектам вроде "+100500" и "This is хорошо". Рубрика называлась "Тут більше немає чого сказати", но большой популярности в то время, увы, не снискала.

Самое популярное украинское видео

Рекордсменом украинского YouTube стал клип группы KAZKA на песню "Плакала". Это первое украиноязычное видео, которое преодолело отметку в 490 миллионов просмотров (общая сумма на разных каналах превышает полмиллиарда).

KAZKA — Плакала

Успех композиции объясняется сочетанием современной поп-электроники с фольклорными мотивами и мощным эмоциональным посылом. Песня о женской силе и способности возрождаться стала хитом далеко за пределами Украины, попав в топ-10 мирового чарта Shazam. Интересно, что позже группа выпустила английскую версию Cry, но повторить феноменальный успех оригинала ей не удалось — мир полюбил именно украинское звучание.

