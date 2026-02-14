Звідки взявся YouTube: історія появи найпопулярнішого відеохостингу у світі (фото, відео)

Сервіс почав роботу в День святого Валентина як сайт знайомств. Унікальною фішкою мали стати відеоанкети, де користувачі розповідали б про себе, але все пішло не за планом...

14 лютого 2005 року колишні співробітники PayPal Чад Херлі, Стів Чен і Джавед Карім зареєстрували домен youtube.com. Через 21 рік цей стартап перетворився на другий за відвідуваністю майданчик у світі після Google, назавжди змінивши інтернет. Фокус зібрав знакові та маловідомі факти з історії платформи.

Спочатку сервіс для знайомств

Мало хто знає, але YouTube замислювався зовсім не як універсальне сховище відео. Відомий слоган "Broadcast Yourself" ("Транслюй себе") з'явився пізніше — спочатку девіз проекту був "Tune In, Hook Up" ("Налаштовуйся, зустрічайся"). Сервіс почав роботу в День святого Валентина як сайт знайомств. Унікальною фішкою мали стати відеоанкети, де користувачі розповідали б про себе.

Tune In, Hook Up — початковий задум YouTube як дейтингового сайту з відео Фото: X (Twitter)

Однак ідея провалилася: люди неохоче завантажували відео про себе заради побачень. Усвідомивши, що концепція не працює, творці змінили вектор уже за кілька місяців. У квітні 2005 року вони відкрили можливість публікувати будь-які ролики. Першим відео в історії YouTube стало 19-секундне "Me at the zoo" ("Я в зоопарку"), завантажене співзасновником Джаведом Карімом.

Першим відео в історії YouTube стало 19-секундне "Me at the zoo"

Gangnam Style зламав лічильник переглядів

Корейський виконавець PSY не просто створив світовий хіт, а й змусив інженерів Google переписувати код YouTube. Його кліп Gangnam Style став першим в історії відео, яке набрало 1 мільярд переглядів. Популярність ролика зростала так стрімко, що в 2014 році він подолав позначку в 2 147 483 647 переглядів.

Актуальне число переглядів кліпу Gangnam Style перевищує 5,8 млрд Фото: Скриншот

Це число — максимальне значення для 32-бітної системи (INT), на якій тоді працював лічильник. YouTube просто не був розрахований на такі цифри. Щоб полагодити сайт, розробникам довелося екстрено переводити систему на 64-бітний формат, який тепер здатний врахувати квінтильйони переглядів. Зараз рекорд утримує дитяча пісня Baby Shark із недосяжними 16+ млрд переглядів.

Наразі рекорд утримує дитяча пісня Baby Shark

Розділ YouTube Shorts став "мертвим інтернетом"

З появою коротких відео (Shorts) і розвитком ШІ-генераторів на кшталт Sora платформа зіткнулася з феноменом "ШІ-шлаку" (AI Slop). Це тонни низькоякісного контенту, створеного нейромережами виключно заради монетизації.

Типова схема проста: береться чужий візуальний ряд (часто з TikTok), накладається згенерований голос, який читає безглуздий текст від ChatGPT. Інші матеріали містять сенсаційні або смішні ситуації, яких ніколи не було в реальності.

ШІ-звалище YouTube Shorts: блогер Farrell McGuire розбирає проблему генеративного контенту

Такі відео часто не мають логічного фіналу, щоб змусити глядача переглядати їх, накручуючи утримання. Цей контент, орієнтований на дітей і літніх людей, заполонив стрічки рекомендацій.

YouTube намагається боротися з цією навалою. На початку 2026 року платформа почала масову зачистку: було видалено канали-мільйонники, які повністю складаються зі згенерованого сміття. Глава YouTube Ніл Мохан заявив про жорсткий курс на боротьбу з "неавтентичним контентом".

З чого почався україномовний YouTube

Знайти найперше відео українською мовою складно — інформації в мережі про це майже немає, та й не виключено, що дуже старі канали зараз видалені. Ймовірно, одним із піонерів став короткий агітаційний ролик "Зміни себе — зміни країну. Проголосуй!", опублікований каналом doctorjuta 9 грудня 2009 року. Це був заклик мобілізаційного проекту uamobili.com до участі в президентських виборах 2010 року.

Сергій Ігнацевич у рубриці "Тут більше нема чого сказати" — один із перших українських YouTube-блогерів

Якщо говорити про перших блогерів, то 2011 року спробу знімати україномовний контент зробив Сергій Ігнацевич. Він запустив гумористичне шоу реакцій, наслідуючи популярні тоді проєкти на кшталт "+100500" і "This is good". Рубрика називалася "Тут більше нема чого сказати", але великої популярності в той час, на жаль, не здобула.

Найпопулярніше українське відео

Рекордсменом українського YouTube став кліп гурту KAZKA на пісню "Плакала". Це перше україномовне відео, яке подолало позначку в 490 мільйонів переглядів (загальна сума на різних каналах перевищує півмільярда).

KAZKA — Плакала

Успіх композиції пояснюється поєднанням сучасної поп-електроніки з фольклорними мотивами та потужним емоційним посилом. Пісня про жіночу силу та здатність відроджуватися стала хітом далеко за межами України, потрапивши до топ-10 світового чарту Shazam. Цікаво, що пізніше гурт випустив англійську версію Cry, але повторити феноменальний успіх оригіналу йому не вдалося — світ полюбив саме українське звучання.

